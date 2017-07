100 ruas: Temoteo Brito e vereadores acompanham início do asfaltamento em Teixeira de Freitas Vereadores e o prefeito Temoteo Brito acompanhando o início da obras l Fotos: Sammy Chagas

O anúncio do início do asfaltamento de 100 ruas em Teixeira de Freitas, foi feito no último dia 30 de junho, pelo prefeito Temoteo Brito (PSD). Segundo o gestor as obras iriam começar pela avenida São Paulo, no acesso ao shopping Pátio Mix, como realmente aconteceu.

O início do asfaltamento sofreu um atraso em virtude da forte chuva que caiu na cidade nas últimas semanas, mas nesta quarta-feira, dia 19 de julho, após o patrolamento e compactação do solo, as máquinas começaram a fazer o asfaltamento.

De acordo com Temoteo Brito, logo após asfaltar a avenida São Paulo, o bairro Bela Vista será o próximo contemplado. Brito adiantou também que vai asfaltar os fundos do Batalhão Escola da Polícia Militar (BEIC), no acesso ao Campus II da Faculdade Sul da Bahia – Fasb. Outra novidade anunciada por Temoteo Brito (PSD) é o asfaltamento, além da avenida, das ruas transversais, uma reivindicação dos moradores.

Na manhã desta quarta-feira (19), Temoteo Brito e os vereadores José Mendes, Arnaldinho Ribeiro, Adriano Souza, Marcos Belitardo, Ailton Lacerda e Marcílio Goulart, foram à avenida São Paulo, onde acompanharam o início do asfaltamento. Na oportunidade o chefe do Executivo e os membros do Legislativo, conversaram com moradores e discutiram o cronograma para o avanço das obras em outros locais da cidade.

Em entrevista à imprensa o prefeito Temóteo confirmou que pretende construir o Centro Administrativo de Teixeira de Freitas, que terá acesso por essa avenida São Paulo, para abrigar toda a estrutura da Prefeitura Municipal. A obra deve ser erguida próximo ao Pátio Mix, numa área que pertence à Suzano Papel e Celulose. No local, segundo Brito, ainda deve ser erguido um atacadão, central de compras que deve oferecer produtos com preços menores à população.

“Esse é o início da modernização de Teixeira de Freitas, juntando obras de infraestrutura e intervenções importantes”, disse Temóteo, completando que um moderno projeto de trânsito está sendo preparado pelo setor de engenharia do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que vai reorganizar o tráfego no perímetro urbano, mudar canteiros e sentidos de vias, além da instalação de um novo sistema se semáforos na cidade.

Temóteo Brito ainda garante que vai viabilizar a construção de um anel viário, objetivando retirar carretas e demais veículos pesados das ruas e avenidas da cidade. (Por Ronildo Brito)