11 mortos: Grupo de dança do ES estava em micro-ônibus carbonizado na BR-101

Uma colisão entre um micro-ônibus, um automóvel e dois caminhões, um com cerveja e outro com placas de granito, na BR-101, deixa a pista interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 450, em Mimoso do Sul-ES., na tarde deste domingo (10). No total 11 pessoas morreram e 9 ficaram feridas.

A jornalista Renata Resstel, que passava pela rodovia no momento do acidente disse que o motorista do caminhão de cerveja relatou que o condutor do micro-ônibus desceu a estrada pela contramão, sem controle, e provocou a batida de frente. Ainda segundo o motorista do caminhão, antes de bater nele, o micro-ônibus colidiu contra um outro caminhão, que transportava placas de granito.

O micro-ônibus e um dos caminhões pegaram fogo. Todas as vítimas fatais estavam no micro-ônibus. Nove faziam parte do grupo de dança Bergfreunde, de Domingos Martins, na região Serrana do estado, o motorista e o filho de uma das vítimas. Eles voltavam de uma apresentação em Juiz de Fora (MG).

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), todos os corpos foram retirados do micro-ônibus e encaminhados para o DML de Vitória, na manhã desta segunda-feira (11). Três corpos foram encontrados do lado de fora do micro-ônibus. (Da redação TN)