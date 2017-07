1200 profissionais estão reunidos no 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em São Paulo

Mais de 1200 jornalistas, professores e estudantes de jornalismo estão reunidos em São Paulo, desde a manhã desta última quinta-feira, dia 29 de junho, no 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) promove o evento, entre 29 de junho e 1º de julho.

O evento está sendo realizado em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi, e conta com palestras, painéis de debates e oficinas práticas em 110 plenárias. Os jornalistas baianos Athylla Borborema e Rubens Floriano que participam do evento desde a primeira edição estão mais uma vez no congresso.

Para Athylla Borborema, editor de jornalismo do Portal de Noticias Teixeira News e apresentador do programa “Câmara e Debate” da Rádio Câmara 90,9 FM de Teixeira de Freitas, o congresso só melhora sua qualidade e o seu potencial de decisão a cada ano que passa e, sempre vale muito a pena o profissional ou o estudante está envolvido.

Segundo o jornalista Rubens Floriano, editor do Portal R3 News, diretor e apresentador dos programas jornalísticos “Bom Dia Noticias” e “Jornal 97” da Rádio Três Corações 97,5 FM de Itabatã, o Congresso da ABRAJI a cada nova edição mostra uma melhor proposta em favor de um país mais democrátido e de garantias.

Este ano o jornalista Carlos Wagner é o profissional festejado do Congresso, em São Paulo. O repórter gaúcho Carlos Wagner, 67 anos, que fez história no jornal Zero Hora, é o grande homenageado deste ano do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji.

A sessão solene ocorreu no final da tarde do primeiro dia do evento (29/06), na Universidade Anhembi Morumbi, unidade da Vila Olímpia, em São Paulo. Na ocasião, foi exibido um mini-documentário produzido pela Abraji sobre a carreira do repórter Carlos Wagner que estava presente na solenidade. Também houve o lançamento do Projeto Tim Lopes e a entrega do Prêmio Abraji ao Projeto Repórter do Futuro na figura de seu criador Sérgio Gomes. (Da redação TN).