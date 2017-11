13º BEIC homenageia empresas e autoridades em tributo ao projeto “Faça uma Criança Sorrir”

O 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação de Teixeira de Freitas, realizou na manhã desta sexta -feira (24/11), um café da manhã e uma cerimônia para entrega de certificados a diversas personalidades, autoridades, políticos, entidades filantrópicas e órgãos de imprensa em agradecimento à 8ª edição do projeto “Faça uma Criança Sorrir” que aconteceu em comemora ao Dia Internacional da Criança.

O projeto do 13º BEIC é realizado todos os anos no mês de outubro na data do Dia Internacional da Criança, quando os policiais militares levaram cerca de 2 mil crianças para a área do Batalhão com a participação de meninos e meninas dos mais diversos bairros da cidade e oriundos de entidades que cuidam de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência especial.

As crianças se reúnem para um dia inteiro de brincadeiras e conhecerem atividades inéditas com a interação de homens e mulheres da Polícia Militar da Bahia. Conforme o comandante do 13º BEIC, tenente-coronel Sérgio Barros que já teve a oportunidade de comandar duas edições do projeto, o objetivo é proporcionar um dia de alegria e diversão, culminando com a distribuição de brinquedos e gêneros alimentícios que este ano beneficiou 1.231 crianças e adolescentes de várias instituições.

Segundo o comandante Sérgio Barros, o objetivo da celebração foi agradecer os inúmeros parceiros e empresas que todos os anos dão suas contribuições para ver o projeto da Polícia Militar ganhar luz e expandir alegria e muita diversão para centenas de crianças que na maioria das vezes nunca tiveram tanta oportunidade de entretenimento e para muitas delas talvez tenha sido a primeira ou a única comemoração do Dia das Crianças.

De acordo com o tenente-coronel Sérgio Barros, a data é especial e o objetivo do 13° BEIC é fazer um dia inteiro de brincadeiras, atividades artísticas, culturais, troca de conhecimentos e muita diversão. Mais do que um dia de comemoração, oferece uma experiência fantástica para as crianças. E a celebração é para enaltecer os padrinhos do projeto e poder reconhecer a participação de cada um na vida de todas estas crianças beneficiadas.

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), esteve entre as autoridades homenageadas pelo 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar. Para Agnaldo da Saúde, a iniciativa do 13º BEIC é louvável, lindo e encantador e, que nunca se cansará de contribuir, incentivar e participar do projeto “Faça uma Criança Sorrir” porque traz vida as crianças, promove bem-estar aos seus familiares, envolve as crianças com a farda dos militares que elas são encantadas, motiva a brincadeira saudável e doutrina na base da brincadeira o papel da cidadania.

O juiz Roney Moreira, diretor da comarca e titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas, lembra que o evento deste ano superou todas as expectativas e mereceu ter sido celebrado no mês seguinte, pois a 8ª edição teve ainda mais importância, não só pelo atendimento às crianças carentes, mas também pela educação moral, cívica, ética e de direitos humanos proporcionados pelos Policiais Militares. “Eu participo desde evento desde a 1ª edição e um supera o outro, as crianças se divertem muito, somos nós que temos que agradecer”, festejou o juiz Roney Moreira.

O vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), lembra que o evento este ano proporcionou um dia de lazer às crianças, com distribuição de brinquedos, alimentos, picolé, algodão doce, pipoca, pula-pula, e muita diversão para as crianças da Casa da Criança Renascer, Fundação Pestalozzi, CRAS, Escolas Municipais Professor Paulo Freire, Professora Delcy Rodrigues Aguilar e Amigos da Natureza e diversas outras. E, que o evento traz muita alegria, diversão e é maravilhoso enxergar o rosto destes meninos e meninas se divertindo e recebendo seus presentes, que para a maioria deles, são seus primeiros presentes na vida. (Por Athylla Borborema).