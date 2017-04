1º de abril: Acusado de tráfico mente à polícia ao oferecer nome falso e esconder que era foragido do CPTF

A prisão de Wagner Elias dos Santos, de 53 anos e José Antônio Gomes Hortêncio, 34, aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 31 de março, numa “boca de fumo” que já vinha sendo monitorada pela Polícia Militar, na Rua da Glória, Bairro Vila Caraípe, região central de Teixeira de Freitas.

Após mais uma denúncia via telefone 190 sobre movimentação de viciados na residência em que estavam os dois acusados, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi ao endereço e prendeu os dois acusados em flagrante.

No interior do imóvel os militares apreenderam uma mochila, onde estavam um revólver calibre 32, da marca Taurus, com uma munição intacta e outro cartucho calibre 38 e num buraco feito debaixo de uma cerâmica, foram apreendidos um tablete pesando 800 gramas de maconha, pedras brutas de crack e 29 pedrinhas do mesmo entorpecente já embaladas e prontas para serem vendidas.

Na casa ainda foram encontrados aparelhos de TV, celulares, documentação de uma motocicleta, carregadores de celulares, botijão de gás, ventiladores, duas furadeiras, uma máquina de cortar cerâmica, aparelho de som, secador de cabelo e fones de ouvido, materiais que a polícia acredita terem sido trocados ou penhorados por drogas. Também foi apreendida uma máquina de cartão PagSeguro, que estaria sendo usada para fazer recebimentos com cartões de crédito ou débito. Como os produtos não possuíam notas fiscais, foram apresentados à sede da 8ª Coorpin, bem como os dois acusados.

Durante as oitivas, que são depoimentos prestados à polícia, o delegado Ricardo Amaral, responsável pela investigação, desconfiou de um dos elementos e após questionamentos e levantamentos feitos no sistema Infoseg, que reúne informações das secretarias de segurança pública, descobriu que o acusado que forneceu o nome de Wagner Elias dos Santos, na verdade era Walter do Nascimento, homicida e foragido do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF). Walter fugiu, juntamente com um estuprador da unidade prisional, no dia 21 de Julho de 2016, quando cumpria pena por homicídio e furto qualificado, crimes praticados no estado de Minas Gerais.

Após prestar depoimento, o fujão, além de flagranteado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, foi indiciado por uso de documento de falso. A prisão do fugitivo foi comunicada à Justiça, para que retorne ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), para o cumprimento dos anos em que foi condenado. (Por Ronildo Brito)