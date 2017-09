200 quilos: Polícia trata apreensão realizada pela Cipe-Mata Atlântica com a maior da história de Teixeira de Freitas

Nesta última quinta-feira, dia 31 de agosto, a CIPE-Mata Atlântica, após dias de levantamentos, foi a campo e com apoio da população, apreendeu o que até agora pode ser considerada a maior apreensão de drogas já realizada em Teixeira de Freitas. A ação policial aconteceu após mais uma denúncia anônima de moradores do Bairro Mirante do Rio, dando conta de que uma residência, localizada na Rua Ministro Carvalho Filho, possivelmente estaria funcionando como ponto de comercialização de drogas. Ao chegar no local alvo da denúncia, a guarnição encontrou um mototaxista entrando na residência.

Imediatamente o suspeito foi abordado e, durante revista pessoal e buscas no imóvel, foram encontrados 230 tabletes de maconha, pesando pouco mais de 200 quilos de drogas. O mototaxista, que usava o número de identificação profissional 131, foi identificado como Leidiano dos Santos Silva, de 35 anos de idade, natural de Itamaraju e que estava residindo no local. Além dos tabletes de maconha, foram encontrados diversos produtos utilizados para o tráfico de drogas, como plástico filme, saquinhos plásticos, fitas adesivas, e ainda, cartões de banco e facas.

Também foram encontrados 90 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro. Leidiano foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com todo o material e a motocicleta, para a sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Andressa Carvalho, de plantão na unidade. Procurado pela reportagem, o mototaxista Leidiano não quis gravar entrevista.

A delegada Andressa Carvalho recebeu o caso e iniciou as oitivas dos policiais e, logo após, ouviu o acusado, que acabou flagranteado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Após concluído o procedimento da Polícia Civil, o acusado será levado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça.

Na manhã deste sábado, dia 2 de setembro, a Polícia Civil informou que realiza investigações para tentar descobrir outros envolvidos com distribuição de entorpecentes nas cidades da região, bem como os fornecedores do mototaxista Leidiano. (Da redação TN)