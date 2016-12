Tomaria posse domingo (1º): Morre vice-prefeito eleito de Alcobaça

Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 30 de dezembro, o vice-prefeito eleito de Alcobaça, Márcio Oliveira dos Santos, de 43 anos, mais conhecido como Marcinho do Hospital. Informações dão conta que o político, também ex-vereador do município, havia passado recentemente por um procedimento para tratar de um problema na coluna, quando os médicos descobriram outro problema no seu coração.

Na manhã desta sexta, dia 30, após ser internado no Espírito Santo, ele passou mal e teria sofrido uma parada cardíaca fatal. Marcinho do Hospital tomaria posse junto com o prefeito eleito Léo Brito (foto) neste próximo domingo, dia primeiro de janeiro. (Da redação TN)