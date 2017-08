Manifestantes interditam a rodovia BR-101 em Rancho Alegre, distrito de Caravelas

Na manhã desta segunda-feira, dia 14 de agosto, moradores do distrito de Rancho Alegre, no município de Caravelas, fecharam a rodovia BR-101, na altura do Km-900, próximo ao trevo de acesso ao lugar. A pista foi liberada por volta das 9h, após a formação de um longo congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes reivindicavam o fechamento de buracos na pista, por causa do alto índice de acidentes. Rancho Alegre fica próximo à Curva da Tarifa, um dos locais com maior índice de capotamentos de veículos na região.

Para fechar a rodovia, uma das mais movimentadas do país, os moradores atearam fogo em galhos e troncos de árvores. A pista só liberada após uma negociação da PRF com as lideranças do movimento. Um caminhão-pipa foi usado para debelar o fogo. (Da redação TN)