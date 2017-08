Bahia contabiliza 2.799 assassinatos de janeiro a maio

O estado da Bahia registrou até maio deste ano, exatos 2.799 assassinatos. O número é menor que o de 2016 quando, no mesmo período, 2.868 pessoas tinham sido executadas. A média, desde 2014, tem sido de cerca de 6 mil homicídios por ano. Em 2005, eram 2.881, cerca de 20,9 por grupo de 100 mil habitantes. Nos últimos anos o índice passa de 40, muito maior que a média nacional de é de 14 mortes por 100 mil habitantes. Neste ano o Brasil já ultrapassou a marca de 28 mil assassinatos, segundo dados das secretarias estaduais de segurança.

São 155 assassinatos por dia, cerca de 6 por hora nos Estados, onde as características das mortes se repetem: ligada ao tráfico de drogas e tendo como vítimas jovens negros pobres da periferia, executados com armas de fogo. O número é 6,79% maior do que no mesmo período do ano passado e indica que o País pode retornar à casa dos 60 mil casos anuais, o que daria uma taxa de 30 /100 mil. Em âmbito local, o aumento é puxado pelos Estados nordestinos, como Pernambuco.

Nordeste

Se o País teve 1,7 mil homicídios a mais neste semestre, boa parte deles, 913, foram fruto da derrocada do Pacto Pela Vida, um programa pernambucano que vinha conseguindo reduzir assassinatos no estado na última década. Neste ano a onda de violência tomou as cidades pernambucanas, assim como foi intensificada no Ceará e no Rio Grande do Norte. Quatro dos 11 estados que tiveram aumento da violência e dos assassinatos estão no Nordeste. (Da redação TN)