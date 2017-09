32ª Festa do Vaqueiro deixou saudade após ter atraído uma grande multidão para Ibirapuã

A 32ª Festa do Vaqueiro de Ibirapuã que aconteceu de 7 a 10 de setembro, no Parque do Vaqueiro Euzébio Ribeiro, atraiu este ano o maior público de todos os tempos. A Prefeitura Municipal promoveu um grande investimento na estrutura da festa para que o evento atendesse a demanda do público e ficasse dentro da logística no sentido que os foliões brincassem com toda segurança possível em meio uma vasta programação com shows gratuitos, páreos de cavalos, celebrações e competições.

A Festa do Vaqueiro é uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais e faz parte do calendário cultural de Ibirapuã e trata-se da maior festa do gênero no extremo sul da Bahia. Vaqueiros de todos os municípios da região e das regiões dos estados vizinhos, mais uma vez participaram do evento, que todos os anos, a festa homenageia os homens do campo. Segundo o prefeito de Ibirapuã, Calixto Antônio Ribeiro, a festa é cultura, é tradicional, alegra o povo, motiva os comerciantes e aquece a economia local.

“Esta ocasião é de grande alegria. A felicidade não cabe em mim em saber que estou tendo a oportunidade de mais uma vez, trabalhar em prol da minha gente e da minha cidade que tanto amo. São muitas as conquistas da nossa gestão em apenas 8 meses de um governo que vem promovendo mais dignidade aos ibirapuenses, trabalhando pelo aumento da qualidade e da oferta de água, zelando pela saúde com o aumento da oferta de medicamentos e exames e, priorizando no aumento da demanda de cirurgias”, esclareceu o prefeito.

E Calixto acrescentou: “Estamos oferecendo uma educação eficiente e de qualidade, estamos promovendo o empreendedorismo para a nossa agente, investindo na segurança pública, revitalizando as nossas praças públicas, reconstruímos o asfalto da BA-693 de acesso a nossa cidade e estamos recuperando as estradas vicinais do município. E, ainda, estamos podendo realizar a nossa mais tradicional festa de participação popular que trata-se do maior símbolo da nossa cultura local que é a Festa do Vaqueiro”, festejou o prefeito Calixto.

O prefeito Calixto Antônio Ribeiro (PP) e sua vice-prefeita Nívia Maria Soares Chácara (PMDB) receberam durante os quatro dias de festa, diversas autoridades e personalidades da região e do estado que foram prestigiar o evento. Na sexta-feira (08/09), a vice-prefeita Nívia Chácara recepcionou em sua casa com o prefeito Calixto, o deputado federal Ronaldo Carletto (PP); o deputado estadual Carlos Robson “Robinho” (PP); o presidente estadual do PP Jovem na Bahia, Neto Carletto; e o empresário e ex-prefeito de Ibirapuã, Lutz Viana, presidente executivo do Laticínios Davaca.

Dentre as atrações musicais que se apresentaram na 32ª Festa do Vaqueiro de Ibirapuã, estiveram os cantores Allan Dias, Ronny, Paloma Oliveira, Délcio Cowboy e do sanfoneiro Targino Gondim. Dangelys Show, Léo Magalhães e Felipe Melo. O cantor Júnior Koch, Trio da Huanna e a dupla capixaba João Victor e Vinícius. Além das atrações de montarias e provas típicas da Festa do Vaqueiro.

A vice-prefeita Nívia Chácara, anfitriã institucional do evento e que em 2015 exerceu o papel de presidente da Festa do Vaqueiro, celebrou o momento dizendo que a cultura de Ibirapuã é rural e a sua população tem uma história de vida ligada à pecuária de leite, de corte, da vida no campo. “Já tive a satisfação de presidir a comissão organizadora deste evento e me sinto feliz em enxergar o prosseguimento da Festa do Vaqueiro. E o que me deixa feliz ainda mais, é esta transição de geração de pessoas em que os filhos vão herdando dos pais a cultura da preservação do evento. Como é o caso de 2017, que o presidente da festa “Diego Armando” faz parte de uma geração mais recente e que se apropriou da identidade cultural da nossa cidade e deu seguimento à nossa festa este ano e com muita maestria”, comemorou a vice-prefeita Nívea Chácara.

O deputado federal Ronaldo Carletto que sempre foi bem votado em Ibirapuã, disse que a tradicional festa, além de movimentar a cidade, também aquece a economia local e proporciona lazer e entretenimento para todas as idades. E, que na nova gestão do prefeito Calixto, superou as expectativas e atraiu uma multidão de pessoas de toda região com parque de diversão, estrutura de barracas, provas de baliza e tambores e shows musicais. Segundo o deputado Carletto, ele foi testemunha de um evento de sucesso, fruto de muito trabalho e zelo por parte da organização da Prefeitura Municipal. (Por Athylla Borborema).