Um dos suspeitos de assaltar e balear PM morre durante confronto em Itamaraju

No início da manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), deslocaram-se em diligência a uma residência no Bairro Liberdade, onde estariam escondidos os dois autores de um assalto seguido de homicídio tentado que teve como vítima o PM Tiago, também pertencente à mesma corporação.

Quando chegaram ao endereço, dizem os militares, um dos suspeitos conseguiu fugir e o outro, em posse de uma arma de fogo efetuou disparos contra a guarnição, que revidou. No revide o acusado, ainda não identificado, foi alvejado e mesmo tendo sido socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), acabou não resistindo e veio a óbito.

Além do PETO, outras guarnições da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), realizam diversas incursões para prender o segundo acusado de conseguiu escapar.

O assalto

O assalto contra o policial aconteceu na noite desta terça-feira (5), quando ele retornava de uma propriedade rural da família e nas imediações do Bairro Furlan, na região leste da cidade, foi abordado por dois criminosos, sendo um com um pedaço de pau e o outro com uma arma de fogo em punho. Assim que abordaram o militar, próximo a um mata-burro, os criminosos exigiram que ele entregasse a motocicleta que pilotava e uma mochila. Durante o roubo os criminosos teriam desconfiado que a vítima tratava-se de um policial, quando o mesmo, temendo ser morto pelos bandidos, sacou a arma e reagiu.

Segundo o major Ronson Calmon, comandante da 43ª CIPM, o PM Tiago foi alvejado nos dois ombros e não corre risco de morrer. Durante a troca de tiros um dos assaltantes também teria sido ferido pelo policial. (Por Ronildo Brito)