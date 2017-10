Teixeira de Freitas: Fenômenos da internet, cantores evangélicos cantam mais uma

Os adolescentes Noemi Santos e Anderson Silva, de 12 anos, estudantes de turmas diferentes do 6º ano da Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, Bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas, após terem um vídeo que “viralizou” nas redes sociais, participaram na segunda-feira, dia 9 de outubro, do Jornal do Descobrimento, levado ao ar das 12h às 13h30, na Rádio Câmara (90,9 FM).

Numa parceria entre a Rádio Câmara e o Teixeira News, o primeiro vídeo em que os menores interpretam “Conquistando o Impossível”, música composta por Beno César e famosa na voz da cantora Jamily, foi postado nas redes sociais. Agora o Teixeira News disponibiliza aos internautas uma nova interpretação da dupla mirim.

Os adolescentes já cantavam em igrejas evangélicas da cidade e, com a repercussão de um vídeo postado pelo produtor deles, Fabrício Cardoso, no Facebook, com mais de 200 mil visualizações, acabaram se apresentando em um evento no sábado (7), o Festival Infantil da Casa Cultural de Teixeira de Freitas, que teve a presença do finalista do The Voice Kids, Ruan Carlos Poca.

A Rede Record já teria demonstrando em levar a dupla para se apresentar em rede nacional a partir de São Paulo. (Por Ronildo Brito)