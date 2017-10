Saúde: Mobilização contra o Aedes Aegypt movimenta centro de Teixeira de Freitas

Uma manhã dedicada a prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya movimentou a avenida Marechal Castelo Branco, no centro de Teixeira de Freitas, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro. O evento foi organizado pela Prefeitura de Teixeira de Freitas através da Secretaria Municipal de Saúde.

Na ação, os agentes de endemias entregaram panfletos, adesivos e explicavam a importância do combate ao mosquito Aedes Aegypt, para prevenção destas doenças.

A coordenadora do núcleo permanente do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), Rutiléia Pinho Paixão Coimbra, destacou a importância desta conscientização, apesar de Teixeira de Freitas não apresentar nestes últimos meses números altos de incidência das doenças. “Estamos reunidos já nos preparando para os meses de maior incidência dessas doenças, já que queremos falar com a população do quanto é importante trabalhar juntos para combater este mosquito. Normalmente no mês de janeiro, mais casos dessas três doenças acontecem, mas queremos diminuir estes números com a prevenção”.

As pessoas que passavam pelo local aprovaram a iniciativa. “Acho importante falar desse cuidado que precisamos ter contra esse mosquito, porque é para o nosso bem”, falou a autônoma Zenilda da Conceição.

O evento contou com a colaboração da Guarda Municipal para manter a ordem no trânsito durante a entrega do material informativo.

Para mais informações o núcleo disponibiliza o número Disk Dengue – (73) 3011-2763. (Da redação TN)