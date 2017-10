35ª Expô movimenta mais de R$ 10 milhões e recebe 30 mil pessoas durante os seus cinco dias em Teixeira de Freitas

A 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas que se realizou entre o dia 18 a 22 de outubro de 2017, no Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito, superou seu recorde de público, atraiu bons negócios para o setor e movimentou toda a cidade, tanto na rede hoteleira e imobiliária, quanto nas empresas de alimentação e no comércio em geral. Os hotéis ficaram lotados e a população reviveu a origem de uma exposição agropecuária.

A 35ª Expô promoveu seminários, capacitações, leilões, vendas de animais, equipamentos e apresentações culturais. E sediou o principal endereço do leilão de gado de corte e leite, palestras, stands, vaquejada, parque de diversão, praças de alimentação, exposição de cavalos mangalarga marchador e homenagens aos pioneiros da agropecuária. Também sediou vários shows artísticos, e o melhor, se celebrou o crescimento da economia agropecuária do município.

O show do Cabaré com os cantores Leonardo e Eduardo Costa superou o maior público da história de Teixeira de Freitas, que até então era o show da dupla sertaneja Victor e Léo, realizado no mesmo local, em 08 de novembro de 2008, com 13 mil pessoas e 10.600 pagantes. Já o Cabaré registrou um público de 15 mil pessoas com 11.100 pagantes, cerca de 900 convidados e três mil pessoas envolvidas em toda estrutura do Parque de Exposições.

A 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas é o maior evento de negócios agrícolas desta mesorregião com 42 anos de tradição e história. Para se ter uma ideia da grandiosidade e do impacto econômico do evento nos mais diversos setores econômicos da exposição, este ano a Cooperativa Mista e a Prefeitura Municipal, promotoras do evento contabilizaram no final da tarde desta quarta-feira (25/10), um movimento superior a R$ 25 milhões e um publico de 30 mil pessoas registrado durante os 5 dias de exposição agropecuária.

A 35ª Expô recebeu 250 grandes, médios e pequenos expositores e empregou cerca de 3 mil colaboradores, incluindo a área de gastronomia e o setor de entretenimento. A grande novidade da festa foi à cobertura ao vivo da Rádio Câmara 90,9 FM, uma emissora legislativa com abrangência em 13 municípios do extremo sul da Bahia. Pela qual a população regional acompanhou toda movimentação do Parque de Exposições e ouviu a opinião de artistas, expositores, políticos, organizadores, autoridades, visitantes e membros da segurança pública. Foram mais de 30 horas de transmissão ao vivo.

A Rádio Câmara FM é uma emissora com gestão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas que participou da 35ª Expô com um Stand. A Câmara Municipal levou para o evento o Memorial da Câmara com fotos históricas da cidade e de personalidades que fazem parte da certidão de nascimento de Teixeira de Freitas, além do Portal da Câmara, TV Câmara e a própria Rádio Câmara FM que transmitiu tudo ao vivo. Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da saúde” (PR), a participação do Poder Legislativo foi uma forma de contribuir diretamente com a festa e levar uma dose de entusiasmo e de valorização cultural para o público.

O evento durante seus 5 dias, recebeu a visita de moradores ilustres, autoridades jurídicas, personalidades do mundo do agronegócio e políticos influentes, entre eles: O governador Rui Costa (PT) e a primeira dama do estado Aline Peixoto. O senador da república Otto Alencar (PSD). O desembargador de justiça Josevando Souza Andrade. O vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado estadual Luiz Augusto (PP). Os deputados federais Ronaldo Carletto (PP), Paulo Magalhães (PSD), Uldurico Junior (PV), Valmir Assunção (PT) e Jorge Solla (PT); os deputados estaduais Sandro Regis (DEM); Leur Lomando Júnior (PMDB); Carlos Robson “Robinho” (PP); Bira Coroa (PT). Além de ex-deputados e prefeitos de toda região que também prestigiaram a 35ª Expô.

O Parque de Exposição Temóteo Alves de Brito passou por uma total reforma e recebeu investimentos feitos pela Prefeitura Municipal em torno da festa para que tudo saísse como planejado. Muitos artistas fizeram parte da 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas com nomes: como “Os Federais”, “Love Beat”, “Alan e Alex”, “Leonardo e Eduardo Costa”, “Cristiano Moraes”, Mariana Mendes e “Marcos & Bruno”.

Este ano a entrada foi gratuita todos os dias, exceto no sábado por ocasião do Show Cabaré com os cantores Leonardo e Eduardo Costa. De acordo com o empresário Jucerley Aguiar Tigre, o “Tigrão”, diretor-presidente da “Tigrão Produções & Eventos” empresa responsável pela realização do evento em 2017, o evento superou as expectativas de toda a organização ao registrar uma grande feira de negócios e de apresentações de novidades para as mais diversas áreas do agronegócio, além de grandes apresentações musicais que celebraram o evento, inclusive com o show do cabaré que registrou o maior público da história numa festa paga em Teixeira de Freitas (15 mil pessoas).

No sábado o show do cabaré, por exemplo, foram tocados clássicos que fizeram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90 nas vozes de Roberta Miranda, Moacyr Franco, Amado Batista, Fagner, Chrystian & Ralf, Duduca e Dalvan, Milionário e José Rico, Lourenço e Lourival, Matogrosso & Mathias, Trio Parada Dura, entre outros, que ganharam a interpretação de duas das maiores vozes do sertanejo brasileiro, Leonardo e Eduardo Costa, no “Cabaré” um dos maiores projetos musicais da história do Brasil que trouxe um cenário encantador e belíssimas bailarinas sob uma iluminação de encher os olhos.

O secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o engenheiro e produtor rural Dorivaldo de Almeida Neves, o “Dori”, festejou os resultados financeiros alcançados com as atrações dos leilões de gado, vaquejada, concurso leiteiro, julgamento de equinos, exposição de bovinos, marcha equestre, palestras técnicas, exposição de equinos, concursos, exposição de máquinas e implementos agrícolas. O secretário Dori Neves lembra que foram mais de 100 expositores e espaços para comercialização de bovinos de alto nível que aqueceu a economia da região com circulação de capital e participação de representantes do agronegócio de todo o país.

Conforme o presidente da COOPMISTA – Cooperativa Mista Agropecuária de Teixeira de Freitas, Artur Teixeira, este ano o Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito registrou a maior exposição agropecuária da sua história, tanto pelo recorde de público, quanto pelo volume de negócios que se registrou. O presidente Artur Teixeira lembra que muitos espaços foram preenchidos com empresas da área de tecnologia e inovação que trouxeram muitas novidades para o público regional este ano e, sobretudo, o setor de animais foi uma atração que mais atraiu visitantes e gerou negócios durante os 5 dias de evento, além do setor produtivo que comercializou, divulgou e prospectou as ricas e diversificadas cadeias produtivas do extremo sul baiano.

O prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) que promoveu investimentos consideráveis na recuperação do Parque de Exposições para que a 35ª Expô fosse uma das maiores referencias do agronegócio do Estado da Bahia, festejou o sucesso do evento e disse que vai continuar estimulando a realização de feiras, exposições e festivais agropecuários, para que a Prefeitura Municipal faça parte da ampla política de apoio ao setor produtivo teixeirense por meio de ações da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Para o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dori Neves, sem o apoio do Governo Municipal, não teria como realizar um evento desse porte. A movimentação da exposição internamente e externamente gerou a comercialização de R$ 10 milhões e foi graças a essa parceria fundamental com o Governo Municipal. Além do apoio financeiro na recuperação do Parque de Exposições, o Governo Municipal disponibilizou estandes e apoio técnico. Já o Governo da Bahia liberou cursos, programas de capacitação e apoio técnico aos participantes das feiras e seminários dentro da 35ª Expô que apresentaram os resultados gerados com a definição das cadeias do leite, da carne e do couro como prioritárias da região, bem como garantindo a melhoria da fertilidade do rebanho e índices de ganho de peso.

O Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito foi fundado em 1975 com recursos próprios do visionário empresário Temóteo Alves de Brito quando Teixeira de Freiras era somente um distrito do município de Alcobaça. Dez anos mais tarde, o seu fundador foi o principal precursor da fundação do município de Teixeira de Freitas em 9 de maio de 1985 e se tornaria o seu primeiro prefeito para gestão 1986/1988. Seria novamente o 3º prefeito na gestão 1993/1996 e atualmente é o 9º prefeito do município para gestão 2017/2020. O patrono do Parque também foi deputado estadual por duas legislaturas no Estado da Bahia. (Por Athylla Borborema).