480 crianças e adolescentes participam do Campeonato de Futebol de Base de Teixeira de Freitas

A Secretaria de Esporte e Lazer de Teixeira de Freitas está realizando o Campeonato Municipal de Futebol de Base, onde mais de 480 crianças e adolescentes estão disputando em suas respectivas equipes os títulos nas categorias sub 12 e sub 14. Os jogos estão acontecendo no Estádio Tomatão.

O futebol profissional tem seu alicerce maior nas categorias de base, onde os atletas dão os primeiros passos na sua formação. Nesta etapa, acontece a iniciação esportiva dos garotos e garotas. As formações técnica, tática, cognitiva e psicológica são iniciadas, transformando-os em atletas aptos para realizarem suas atividades nos mais altos níveis de intensidade e exigências condizentes com o esporte.

“A importância das categorias de base se dá durante todo seu processo de desenvolvimento, que irá possibilitar ao jovem atleta à exposição em situações que lhe ofereça condições de explorar seu potencial e ao mesmo tempo sua superação. O trabalho de formação de um atleta de alto rendimento começa muito cedo, desde quando ele é encaminhado por uma das tantas escolinhas de futebol que existem pelo país, ou quando chega ao clube por indicação de olheiros que estão muito atentos a qualquer garoto que demonstre habilidade acima da média para sua idade”, diz o secretário municipal de Esporte, Anderson Pinto.

Ainda segundo Anderson Pinto teve início uma agenda positiva em sua pasta atendendo a um pedido do prefeito Temoteo Brito onde as várias ações do esporte estão sendo colocadas à disposição da comunidade em geral e da comunidade esportiva, objetivando novas perspectivas na estrutura organizacional do esporte municipal. “Muitas novidades estão chegando”, completa. (Da redação TN)