88ª CIPM frustra negociação de entorpecentes no cais do Porto de Alcobaça

No início da noite desta quinta-feira, dia 13 de julho, por volta das 18h30, policiais militares lotados na 88ª Companhia Independente de Alcobaça (CIPM), em rondas ostensivas no cais do porto da cidade, flagraram uma negociação de drogas entre um traficante e usuários. Os policiais militares abordaram todos e apreenderam 41 pedras de crack prontas para a comercialização, além de R$ 178,50 em espécie.

Segundo a polícia, Jailton Santos da Cruz, o “Salvador”, de 38 anos, é suspeito de traficar as drogas. Ele foi preso no momento que comercializa entorpecentes com dois usuários.

Diante do flagrante todos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Alcobaça (DEPOL), que lavrou o flagrante em desfavor de Jailton e formalizou Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) contra os viciados. Jailton vai ficar preso à disposição da Justiça, enquanto os dois apontados como usuários devem ser liberados. (Da redação TN)