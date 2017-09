88ª CIPM prende suspeitos de homicídio com arma de fogo e drogas no interior de Caravelas

No início da madrugada desta sexta-feira, dia 8 de setembro, policiais militares lotados na 88ª Companhia Independente de Alcobaça (CIPM), após o recebimento de denúncia anônima, se dirigiram ao distrito de Barcelona, interior de Caravelas, objetivando a averiguação da informação de um suspeito escondido no lugar envolvido em um homicídio tentado, ocorrido no último dia 5 de setembro, em Juracitaba, Distroto de Medeiros Neto.

Os policiais militares localizaram o suspeito, identificado como Helinton Ferreira Resende, de 18 anos, que confessou a autoria do homicídio tentado e indicou onde estaria escondida a arma usada no crime. Durante a abordagem a uma residência indicada pelo acusado os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo e no intuito de repelir o ataque, desferiram tiros contra um homem não identificado, sendo atingindo por dois disparos. Prontamente, a guarnição prestou o socorro devido conduzindo o ferido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

Posteriormente, o baleado foi identificado como Júlio César Braga Lima, o “Tio Braga”, de 23 anos. Com ele a guarnição apreendeu um revólver Taurus, calibre 38, com seis munições, sendo quatro deflagradas e duas intactas, além de drogas e uma touca ninja.

Os presos indicaram que a citada arma de fogo está também ligada ao homicídio tentado em Juracitaba e foi promovido por disputas por território de vendas de entorpecentes.

Júlio César foi atingindo por um disparo na face e outro no braço, mas foi atendido e liberado posteriormente, pois não existia risco de morte, sendo apresentado à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, por conta de um mandado de prisão preventiva aberto em seu desfavor por tráfico de drogas.

As últimas informações dão conta que Helinton Ferreira Resende, de 18 anos e Júlio César Braga Lima, o “Tio Braga”, 23, permanecem presos à disposição da Justiça. (Da redação TN)