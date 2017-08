89ª CIPM prende acusado de tráfico de drogas em Itabatã

No último domingo, 30 de julho, uma guarnição da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), pendeu um homem acusado de estar comercializando drogas no Distrito de Itabatã, município de Mucuri. A prisão aconteceu no Bairro Gazzinelândia e logo depois o acusado foi transferido e apresentado à delegada Andressa Carvalho, de plantão na sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas.

Ainda denúncia que chegou à 89ª CIPM, o suspeito estaria morando em um alojamento com outras pessoas, situado na Travessa Irecê s/nº. O acusado foi identificado como Paulo Márcio Silva Peixoto, de 33 anos, oriundo da cidade de São Mateus-ES. Com ele foram encontrados 62 gramas de cocaína, 03 gramas de maconha, uma balança de precisão digital, uma caderneta de anotações, um celular e o valor em espécie de R$ 100,00.

A delegada Andressa Carvalho lavrou o flagrante contra o acusado por tráfico de drogas, baseado no artigo 33 da Lei do Tóxico, e o recolheu à carceragem da 8ª COORPIN, onde permanece à disposição do Poder Judiciário da cidade de Mucuri. O inquérito foi aberto, e será encaminhado para o delegado Samuel Martins, titular de Mucuri, que segue investigando o caso. (Da redação TN)