7ª reunião de planejamento para o Simpósio das Águas ocorre em Itanhém

Um novo encontro entre os integrantes da comissão que está construindo o plano da realização do Simpósio das Águas, que deve ocorrer em Teixeira de Freitas no mês de março de 2018, objetivando revitalizar o Rio Itanhém da nascente até a foz, aconteceu nesta última segunda-feira (11/09), na cidade de Itanhém. A próxima reunião será novamente na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas no próximo dia 22 de setembro, depois de outras reuniões de trabalho que já ocorreram em Alcobaça e Medeiros Neto. As reuniões anteriores que sistematizaram o projeto correram em 8 de abril, 12 de maio, 10 de junho, 14 de julho, 7 de agosto, 28 de agosto e a última foi em 11 de setembro.

As reuniões de trabalho e os seminários já realizados foram para formalizar o tratado para a realização do Simpósio das Águas que vem abordando exclusivamente sobre o tratamento jurídico dos recursos hídricos, planejamento científico, relatório técnico e da captação de recursos para revitalizar nascentes e todo o leito do rio Itanhém, ou rio Alcobaça como é também conhecido. A discussão está envolvendo toda a sociedade regional e as Câmaras Municipais de Itanhém, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas e Alcobaça.

Conforme o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), precursor do projeto, as Câmaras Municipais são as instituições protagonistas, mas é a população a grande atriz desta iniciativa. A realização desta 7ª e penúltima reunião foi para concluir a pauta do planejamento da bacia hidrográfica do rio Itanhém, para ser deliberada no seminário do próximo dia 22 de setembro na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, de onde sairá toda a temática para o Simpósio das Águas que ocorrerá em março de 2018 (mês das águas) em Teixeira de Freitas, onde consequentemente nascerá o Simpósio de Gestão das Águas, rotas de integração regional para o desenvolvimento sustentável no contexto hidrográfico com a missão de fomentar políticas com desenvolvimento sustentável para a construção de uma proposta sólida e viável de gestão das águas.

“Já posso dizer que estamos muito felizes com os resultados das sete reuniões técnicas que já promovemos em favor do Simpósio das Águas, que tem caráter técnico científico e ajusta o foco para o nosso Estado no quesito ‘recursos hídricos’. E no próximo dia 22 de setembro, vamos realizar o nosso segundo seminário para consolidar este nosso planejamento. Sozinhos não faríamos absolutamente nada, mas os colegas vereadores de Teixeira, de Alcobaça, Medeiros Neto, Itanhém, secretarias de governo e inúmeros outros organismos e especialistas abraçaram esta causa e entenderam fundamentalmente a nossa missão, aliado à necessidade de uma maior demanda desse bem público necessário que é água para impulsionar o desenvolvimento da região, bem como nos desafios de integração entre as políticas públicas e o planejamento estratégico, tanto que não foi por ocaso que o tema central escolhido para o 1º Simpósio das Águas será “Governança da Água – Desafio para Integração do Extremo Sul no Presente e Futuro”, salientou Agnaldo da Saúde.

Além do presidente Agnaldo da Saúde, a 7ª reunião técnica em Itanhém, reuniu os vereadores teixeirenses: Valci Vieira dos Santos (SD), Ronaldo Alves Cordeiro (PSC), Marcílio Carlos Goulart (PT) e Ailton Lacerda Ferreira (PSC), além do secretário municipal de Meio Ambiente, José Arcângelo Depizzol e do diretor municipal de Agricultura Jailson Mattos.

O evento reuniu também os vereadores de Alcobaça: Alessandra de Souza Alves, a “Sandra do Canta Galo” (PDT) e Robério Lima Neres, o “Berinho” (PTB).

A reunião levou ainda os vereadores de Medeiros Neto: Marx Tairo Pereira Sales (PSD), Laurentino Neto da Silva Lacerda (PV), Hildo Barbosa Brito (PR), a vereadora Maria Aparecida Pereira dos Santos, a “Cida” (PSB) e o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Luciano da Silva Lacerda, o “Serjão” (PPS).

Em Itanhém, os anfitriões representando a Câmara Municipal, foram os vereadores: Audrey Scalzer Correia (PR), Whindson Moreira Mendes, o “Nem Mendes” (PP), André Luiz Barreto Correia (PHS) e Deilton Sousa Porto (DEM). Ainda participou do evento, o secretário Municipal de Agricultura, Kennedy Oliveira Cacique, que também representou o Poder Executivo Municipal de Itanhém.

O vereador Deilton Porto, da bancada legislativa de Itanhém, ressaltou a importância de iniciativas como esta, que tem por objetivo incentivar a preservação de recursos naturais, além de potencializar, de forma sustentável, a sua utilização na agricultura, um dos principais setores econômicos da região extremo sul. Ele reforçou, ainda, a relevância do município de Itanhém, como berço de diversas bacias essenciais para a agricultura e para o meio ambiente da região, poder estar inserido neste plano de trabalho. E registrou que espera que o projeto venha proporcionar resultados nunca antes vistos em favor do revigoramento do rio Itanhém e que o meio ambiente e a agricultura alcancem índices satisfatórios em prol das futuras gerações. (Por Athylla Borborema)