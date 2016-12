A conquista do SAMU salvou 3.475 vidas em Mucuri, diz o prefeito Paulinho

A gestão do atual prefeito de Mucuri, Paulo Alexandre Mattos Griffo, o “Paulinho de Tixa” (PSL), se encerra no próximo dia 31 de dezembro e ficará na história como a mais longa gestão administrativa municipal. Foram 8 anos ininterruptos, já que Paulinho foi o primeiro prefeito a ser reeleito nos 247 anos de emancipação política e administrativa do município.

Uma das conquistas mais importantes da gestão do Prefeito Paulinho completou 6 anos recentemente. O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao município em setembro de 2010. De lá pra cá, foram mais de 3 mil ocorrências, conforme os dados apresentados pelo próprio SAMU. Somente em 2016, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já prestou socorro a 629 pessoas. Até agora, foram 3.475 ocorrências no total.

Inicialmente, o SAMU funcionava em uma sala anexa a Subprefeitura no distrito de Itabatã. Hoje, conta com uma instalação própria, no bairro Cidade Nova, também em Itabatã. Um amplo prédio onde os socorristas se revezam, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“Foi uma das conquistas que eu considero das mais importantes para a área da saúde pública no nosso município, onde 3.475 pessoas foram salvas por este fascinante serviço, graças ao apoio incondicional e investimentos que fizemos em prol do serviço nos últimos 6 anos”, destaca o prefeito Paulinho.

E acrescenta: “Porque nós já havíamos fechado um convênio com o Hospital São José, já havíamos adquirido veículos para os serviços da saúde pública, mas ainda faltava uma equipe especializada para atender ocorrências de urgência. O SAMU presta um serviço inquestionavelmente importante para o nosso município, seja nos momentos de maior concentração de pessoas, como no carnaval, seja no nosso dia a dia”, ressaltou o prefeito Paulinho.

O Samu é um serviço de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência da Prefeitura de Mucuri em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal. Diante de um acidente situação que exija socorro urgente, qualquer cidadão pode ligar gratuitamente para o número 192. Caso o paciente seja socorrido por outros meios, é importante ligar novamente para o SAMU, cancelando o pedido. (Por Flávio Poubel).