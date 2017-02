A exemplo de Alcobaça, Guaratinga e Itamaraju também antecipam salários dos servidores

Primeiro foi o prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito (PSD), que anunciou a antecipação dos salário dos servidores municipais deste mês de fevereiro. Normalmente, o pagamento é efetuado no último dia de cada mês, tendo o gestor o direito legal de fazer a quitação até o quinto dia útil do mês subsequente, mas em virtude do carnaval, segundo Léo Brito, a folha do mês de fevereiro foi depositada na última terça-feira (21/02) e no dia seguinte, o dinheiro estava creditado em conta do funcionalismo público, quando também foi pago um terço de férias dos profissionais da rede municipal de educação.

Já nesta última quinta-feira, dia 23, a prefeita Christine Pinto, de Guaratinga, anunciou oficialmente o depósito bancário dos salários dos servidores da Educação, Saúde, Administração, Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento Social. O dinheiro foi creditado na conta do funcionalismo dessas pastas nesta sexta-feira (24), em um total de R$ 2,3 milhões. “Apenas os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e os Agentes de Combate à Esquistossomose, não receberam de forma antecipada, pois ainda precisamos aguardar a chegada de um recurso específico para efetuar o pagamento, o que deverá ocorrer nos próximos dias”, disse Christine Pinto.

Outro gestor que também anunciou antecipação dos salários referentes ao mês de fevereiro, foi Marcelo Angênica (PSDB), de Itamaraju. Os funcionários do município, segundo Angênica, receberam os seus salários nesta sexta-feira, dia 24, possibilitando que todos pudessem passar o feriado de carnaval com dinheiro. ”Só não recebeu o seu salário quem não se recadastrou junto à administração municipal. Esses tiveram seus vencimentos suspensos e só voltarão a receber após a regularização da pendência”, informou Leo Oss, secretário municipal de Administração. (Por Ronildo Brito)