A exemplo de Mayra e “Lindão”, Gilvan Produções e Carlão são condenados e estão inelegíveis por oito anos

O juiz eleitoral do Prado, Leonardo Santos Vieira Coelho cassou, nesta última terça-feira, dia 28 de março, a chapa de Gilvan Produções e Carlão da Saúde, segunda colocação nas eleições municipais do ano passado no município.

Gilvan e Carlão eram investigados pela prática de corrupção eleitoral, abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio por distribuição de combustível, bebidas e a realização de showmício com banda e minitrio durante a campanha.

Na decisão, Leonardo Coelho narrou que “os representados, de maneira maliciosa, tentaram burlar a legislação eleitoral, realizando um verdadeiro showmício com banda, minitrio, animando eleitores, além da distribuição de combustível e bebidas a eleitores.

“Tal situação causa desequilíbrio no pleito eleitoral configurando abuso do poder econômico e político (…) a gravidade do orquestrado restou comprovado.”, narrou o juiz em sua sentença.

Pela prática de crime eleitoral, o juiz cassou a chapa de Gilvan e Carlão, determinando que ambos fiquem inelegíveis por 8 anos.

Mayra também teve diploma cassado

Na tarde de quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2016, o juiz Leonardo Santos Vieira Coelho, titular da 112ª Zona Eleitoral do Prado, Alcobaça de Caravelas, acatou denúncia de Investigação Eleitoral proposta pelos advogados do segundo colocado nas eleições municipais pradenses, Gilvan Produções (PMDB) e reconheceu infração eleitoral da prefeita reeleita Mayra Brito (PP), tornando-a em companhia do seu vice Maurício Xavier Costa, mais conhecido como “Lindão”, inelegíveis por oito anos.

Mesmo com essa decisão de primeira instância, a prefeita e o seu vice foram diplomados na sexta-feira, dia 16 de dezembro, sendo que os dois recorreram da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que ainda não julgou o recurso.

Agora, mais do que nunca, se a decisão de Coelho em relação à chapa vencedora de Mayra Brito, for confirmada no TRE, o presidente do Legislativo assumiria até que a Justiça Eleitoral realizasse nova eleição.

O problema, porém, é que a eleição que reconduziu o vereador Diógenes Ferreira Lopes ‘Jorginho’ (PSL), à presidência do Legislativo pradense, também está sendo questionada na Justiça.

Segundo os vereadores Professor Boloca (PMDB), Brênio Pires (PR), Odilei Queiroz (DEM) e Luciana da Look Gás (PSB), Jorginho foi reeleito presidente da casa no dia 01 de janeiro de 2017, infringindo a Emenda 01/2013, da Lei Orgânica Municipal, aprovada por unanimidade no dia 08 de abril de 2014, que impede a reeleição dos membros da mesa diretora. “O vereador Jorginho já ocupava o cargo de presidente nos biênios 2015/2016 e não podia ser candidatar novamente”, denuncia Brênio Pires. (Por Ronildo Brito)