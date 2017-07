A Prefeitura de Nova Viçosa realiza curso de cuidador de idosos com 800 inscritos

A prefeitura de Nova Viçosa, através da secretaria de Saúde, ofertou o curso livre de cuidador de idoso, em parceria com o núcleo regional sul de saúde, dividido em duas turmas, Nova Viçosa sede e o distrito de Posto da Mata. A ação teve uma duração de quatro dias, e um envolvimento direto de 800 inscritos, sendo 500 só no distrito de Posto da Mata. No curso, o participante aprendeu, por exemplo, como colocar ou retirar a pessoa acamada de uma cadeira ou da cama, dar banho, cuidados com higiene, alimentação e auxiliar na locomoção dentro ou fora de casa.

Para a assistente social e coordenadora de política para idosos do núcleo regional de saúde, Fátima Petrillo, com o curso a pessoa estará apta a cuidar dos próprios familiares que necessitem de auxílio. “A profissão de cuidador ainda não é regulamentada, mas é um mercado em expansão, porque a população está envelhecendo”, avalia. Surpreendida com a grande adesão ao curso, Fátima elogiou a preocupação da gestão com essa temática ainda pouco trabalhada. “Quero parabenizar o prefeito Manoelzinho, pois são raros os municípios que se atentam para essa demanda, parabenizar a equipe também, pois pelo número de inscritos podemos ver que a mobilização foi bem trabalhada”.

Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que em 2050 o Brasil terá cerca de 66,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos – 29,3% da população. Esse aumento implicará mudanças profundas em políticas públicas de saúde, assistência social e previdência, entre outras. O estudo mostra ainda que a mudança no perfil da população ocorrerá em 2030, ocasião em que o número absoluto e o percentual de brasileiros com 60 anos ou mais vão superar o de crianças de até 14 anos. Ou seja, daqui a 13 anos os idosos serão cerca de 41,5 milhões (18% da população) e as crianças 39,2 milhões (17,6%).

A secretária de Saúde de Nova, Viçosa Josélia Prates, elogiou o sucesso do curso, reconhecendo que essa ação se fazia necessário. A secretária também destacou a excelente participação da comunidade e agradeceu o empenho de cada palestrante. “Através das parcerias celebradas a prefeitura conseguiu ofertar uma excelente capacitação com o melhor quadro de profissionais que se tem a disposição nas mais diversas áreas, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionista e dentista, para que vocês possam aprender a lidar nos cuidados e atenção à terceira idade” salientou Josélia Prates, que na oportunidade agradeceu a parceria com o núcleo regional de saúde representado na pessoa de Fátima Petrillo, coordenadora de políticas para idosos da unidade. (Da redação TN)