A “Tigrão Produções & Eventos” inaugura novo escritório em Teixeira de Freitas

A “Tigrão Produções & Eventos” uma das empresas pioneiras no mercado artístico no extremo sul da Bahia que a cada ano vem ampliando seus negócios pelo Brasil na área de representação de shows artísticos, inaugurou o seu novo escritório na noite desta última quinta-feira (20/07), situado no primeiro andar do Edifício Esmeralda, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas.

O evento foi prestigiado pelas principais autoridades da cidade, tanto da área política e empresarial, quanto da área jurídica e comercial. Muita gente boa passou pelo local para conhecer o novo espaço e abraçar o casal de empresários Jucerley Aguiar Tigre, o “Tigrão” e Valéria Tigre. O novo escritório ganhou espaço bem mais amplo e um design moderno que alia bom gosto com beleza.

“Este espaço é um reflexo da paixão que temos, é a continuidade deste plano de longo prazo que a “Tigrão” tem para o Brasil a partir de Teixeira de Freitas, um projeto fantástico não só de negócios, mas de vida para todos nós teixeirenses. Tudo aqui foi pensado para os clientes e usuários. Estamos entregando um espaço que foi desenvolvido com o extremo sul da Bahia em mente. O novo espaço da ‘Tigrão’ chega para reafirmar o compromisso com o mercado nacional musical, abrindo uma nova era, não só para a própria marca, mas redefine o conceito do que é ter presença local em Teixeira de Freitas, dando ao mercado brasileiro uma visão de solidez que fazia falta dentro do mercado profissional regional”, festejou a empresária Valéria Tigre.

O novo escritório da “Tigrão Produções & Eventos” foi instalado numa área nobre da metrópole do estremo sul baiano e possui um visual bastante moderno, evocando os famosos escritórios, com ambientes abertos e salas bem decoradas, com ambientes específicos para suas principais atividades, com salas de vídeo-conferência, diretoria, vitrine de demonstração, painéis eletrônicos e uma incrível área tratada acusticamente. A “Tigrão” que sempre esteve atenta ao mercado cultural ao longo dos seus 20 anos de tradição, surge agora com o seu novo escritório como um empreendimento artístico de moderna visão empresarial com projetos que estão em fase de desenvolvimento.

Para o empresário Jucerley Aguiar Tigre, o “Tigrão” transformar é preciso na conexão entre as celebridades e empresa. “Iniciamos nossa trajetória no final da década de 90 como agência de criação e publicidade, mas ampliamos nossos negócios ao longo dos anos. E como empresa de representação de shows artísticos, sempre fomos nos últimos 17 anos a conexão, criação, rapidez, negociação entre todos, gerando sempre bons negócios, e este é motivo que todos os artistas, empresários e gestores gostam de trabalhar com a gente”, ressaltou o empresário Tigrão.

Tigrão é atualmente um dos maiores e mais influentes nomes empresariais da área artística na Bahia. E ficou conhecido por ser o mentor por trás das carreiras dos artistas nordestinos mais bem sucedidos no Brasil ao longo da última década.

“Somos uma empresa voltada para o entretenimento, eventos e escritório de representação artística. Trabalhamos com música e a música é a expressão do coração. É a declaração de amor em forma de melodia. Demonstra o ritmo da vida. Traz harmonia ao viver. Acreditamos que a música muda o mundo, une destinos, transborda paixões, marca momentos e cura dores. A música rompe fronteiras, quebra preconceitos e paradigmas. É o alimento da alma, que entra pelos ouvidos e se eterniza no coração e é o remédio da alma na escuridão. O sentido do nosso viver é a música e o nosso eterno amanhecer”, poetizou o empresário. (Por Athylla Borborema/fotos de Paulo diSouza Fotografia).