ABAF participa do ‘Encontro com o Especialista – madeira e móveis’

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) participa do ‘Encontro com o Especialista – madeira e móveis’ que o Sebrae promove a partir das 8h30 de 25/04, no Hotel Lord Plaza localizado no centro de Teixeira de Freitas (BA). O objetivo do encontro é apresentar as soluções do Sebrae para a indústria de madeira e móveis e conta com as palestras “Programa Mais Árvores Bahia”, por Wilson Andrade (diretor executivo da ABAF); “A Produtividade nas Madeireiras e Serrarias”, por Mauro Luís Stefani (Senai Cimatec); e “Usos Múltiplos dos Eucaliptos, suas Aplicações e Mercados: uma Cadeia de Negócios”, por Cláudio Renck Obino (Engenheiro Agrônomo especialista em madeiras).

O ‘Programa Mais Árvores Bahia’ é uma iniciativa da ABAF, em parceria com uma série de entidades ligadas à agricultura, indústria e à qualificação de mão de obra – a exemplo do Sebrae -; cujo objetivo é incentivar a inclusão de pequenos e médios produtores no plantio, no manejo e no processamento da madeira de florestas comerciais para usos múltiplos (produtos madeireiros e não madeireiros). “Vale destacar a abrangência do Programa Mais Árvores Bahia que trabalha ao mesmo tempo com os três vértices do triângulo compreendido por: produtores de madeira; compradores e processadores de madeira; e consumidores finais no estado, através das revendas de madeira, indústrias de móveis e construção civil. Com isso, visamos atender também a demanda por móveis, peças e partes de madeira para construção civil na Bahia – hoje atendida, na sua maior parte, por outros estados brasileiros”, completa Wilson Andrade.

Prevê a implantação de duas principais vertentes de atuação, um chamado Projeto Indústria e outro Projeto Produção, em quatro polos na Bahia – Litoral Norte, Sul, Sudoeste e Oeste. Ambos contam com a coordenação local das entidades regionais que agregam os produtores de eucalipto: Aspex (Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul Bahia), Assosil (Associação dos Silvicultores do Sudoeste da Bahia), Sineflor (Sindicato das Empresas Florestais da Bahia que atua no Litoral Norte), e Aiba (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, no Oeste).

O Projeto Indústria tem o objetivo de aumentar a competitividade dos micro e pequenos produtores e processadores de madeira (serrarias e marcenarias), primeiramente no Sul e Extremo Sul da Bahia – onde já existe uma tendência natural para este segmento. Tudo isso sob a coordenação do Sebrae, Moveba/Fieb, Senai, ABAF e parceiros locais que formam um Comitê Gestor (Sebrae Teixeira de Freitas, Suzano, Fórum Florestal, Madeireira Rancho Alegre, Lyptus, Sudic, Amesul, Covre, Senai, Abaf, Aspex, Prefeitura de Teixeira de Freitas e grupo de artesanato).

As ações incluem: mapeamento, diagnóstico, capacitação tecnológica e consultoria gerencial para empresas do setor (serrarias, carpintarias etc); engajamento de serrarias âncoras; fortalecimento do cooperativismo; aplicação do Programa Mais Árvores (CNA); ações de acesso a mercado e crédito e ação estruturante da Amesul. Com base nestas ações iniciais, será definido o programa mais amplo e, posteriormente será ampliado para outras regiões, considerando suas vocações econômicas.

Já o Projeto Produção (liderado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia/Faeb e pela CNA) prevê o desenvolvimento local do ‘Programa Mais Árvores’, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil/CNA. Este projeto teve início em julho de 2015 com a realização do primeiro módulo ‘Dia de Campo’, em cada uma das quatro regiões produtoras da Bahia.

Esta ação visa informar, orientar e capacitar pequenos e médios produtores para produção de madeira para uso múltiplo, notadamente serrarias e movelarias regionais, através de cinco módulos: Sistemas Agroflorestais e Solos Florestais; Manejo Florestal para Usos Múltiplos; Legislação Florestal, CAR e Oportunidades de Renda nas Áreas de Reserva Legal; Linhas de Crédito e Certificação Florestal; Gestão da Propriedade Rural. Os módulos poderão ser modificados para atender as peculiaridades de cada uma das quatro regiões produtoras florestais da Bahia. Este segmento vai realizar 20 dias de campo, realizando quatro mil treinamentos com os produtores.

A ABAF e o setor de base florestal

A indústria de base florestal usa a madeira como matéria-prima, com destaque para a produção de celulose, celulose solúvel, papel, ferro liga, madeira tratada, carvão vegetal e lenha para o processamento de grãos. A madeira utilizada é plantada e é considerada uma matéria-prima renovável, reciclável e amigável ao meio ambiente, à biodiversidade e à vida humana.

A ABAF representa as empresas de base florestal do estado, assim como os seus fornecedores. Atualmente, a ABAF tem como associados: AEPSES, Aspex, Assosil, Bahia Produtos de Madeira, BSC, Caravelas Florestas, Copener, Emflors, Ferbasa, Fibria, Floryl, Julio Simões, Komatsu, Lyptus, Papaiz, Plantar, Ponsse, Sineflor, Stora Enso, Suzano e Veracel. A ABAF tem como meta primeira contribuir para que o setor que representa se desenvolva sobre bases sustentáveis, seja do ponto de vista econômico, ambiental ou social. (Da redação TN)