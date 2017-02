Abrindo o ano legislativo, vereadores de Mucuri recebem Prefeito e Vice na Câmara

Na tarde desta última terça-feira (7), foi dado início oficial ao calendário legislativo municipal da Câmara de Mucuri. Abrindo os trabalhos da Casa, os 13 vereadores receberam o prefeito Carlos Simões e o vice-prefeito, Fernando Santa Marta, numa reunião que durou mais de uma hora.

Carlos Simões e Fernando Santa Marta expuseram suas perspectivas de governo e pediram união entre os poderes. Os vereadores também falaram em harmonia para se chegar a consensos que sejam favoráveis para a população como um todo, e não a grupos políticos. De ambas as partes, concordou-se que o trabalho deve ser o centro dos dois poderes, e não as desavenças políticas.

Os vereadores aproveitaram a oportunidade para questionar o Prefeito a respeito de vários temas que estão entre os mais questionados pela comunidade, como o convênio com o Hospital São José, o convênio com entidades filantrópicas, e o pagamento de 13º e férias dos servidores públicos em atraso.

A respeito do convênio com o Hospital São José, o Prefeito declarou que tem grande interesse em manter a parceria, porém precisa respeitar o processo licitatório em andamento. Ele explicou que os motivos de alguns serviços não estarem sendo ofertados são unicamente por questões burocráticas.

Ainda sobre saúde, Carlos Simões adiantou aos vereadores que ainda este mês o município receberá uma ambulância, além de mais dois veículos que ficarão a serviço da 89ª Companhia de Polícia Militar em Itabatã. A aquisição dos três veículos, segundo o Prefeito, foi uma conquista junto ao Governador do Estado, Rui Costa.

Os vereadores intercederam pela manutenção dos convênios com entidades filantrópicas do município, como Apae, Asca, Lar dos Idosos, Colônia de Pescadores Z-35 e Guarda Mirim. Segundo o Prefeito, a situação é semelhante a do Hospital São José, e os trâmites para firmar os convênios estão em andamento, mas precisa ser aguardado.

Os vereadores pediram para que os recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) de mais de R$ 32 milhões sejam utilizados para reestruturar todas as escolas e prédios da educação do município, além de garantir a construção de uma Creche no bairro Triângulo Leal e dar finalidade a uma escola no bairro Gazzinellândia, ambas em Itabatã. O Prefeito adiantou que o bairro Cidade Nova, também em Itabatã, já vai ganhar uma creche ainda este mês, a princípio em um prédio alugado. A previsão de início das aulas é para o próximo dia 20.

Carlos Simões e Fernando Santa Marta aproveitaram a oportunidade para expor seus projetos em relação a orla de Mucuri e disseram ser uma das prioridades do governo atual o desenvolvimento turístico do município. (Da redação TN)