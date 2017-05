Acabaram os 120 dias de tolerância do governo Temóteo Brito

Terminaram neste último domingo (30/04), os primeiros quatro meses de governo do prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), prazo de tolerância que ele havia pedido à população no início do governo para poder ajustar a sua equipe e conhecer a realidade financeira do município. No dia da sua posse em 1º de janeiro, ao conceder entrevista à imprensa ele já falava em pedir 120 dias de paciência da população.

No dia 7 de fevereiro, o prefeito Temóteo Brito ao se reunir com os lojistas do Shopping Teixeira Mall, voltou a falar com os jornalistas e pediu 120 dias de tolerância ao povo de Teixeira de Freitas até que ele concluísse o trabalho de ajustamento administrativo no município, para só depois poder anunciar as suas primeiras ações emergenciais e também noticiar o seu plano de trabalho para os próximos quatro anos.

No dia 17 de fevereiro, o prefeito Temóteo Brito reuniu toda a imprensa da cidade e regional no auditório do Metrópole Palace Hotel para anunciar uma dívida de 180.577.449, 49 herdada pelo município e mais uma vez pediu 120 dias de tolerância da população para poder ajustar as contas e o organograma administrativo da Prefeitura Municipal. Além do pedido feito a população, desta feita ele também pediu paciência a Câmara Municipal e aos seus aliados políticos.

Mas o prazo acabou neste último domingo (30/04), e espera-se que a gestão do prefeito Temóteo Brito venha causar marcas importantes para o desenvolvimento do município, especialmente na saúde pública, na educação de qualidade, na mobilidade urbana e nos mais diversos setores que a população depende e pretende enxergar bem para que a economia e a geração de emprego e renda venham aquecer o crescimento da cidade. (Por Athylla Borborema).