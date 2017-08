Academia Teixeirense de Letras homenageia escritores em sessão solene e celebra os 30 anos do Jornal Alerta

A Academia Teixeirense de Letras (ATL) realizou mais uma sessão solene no último sábado (19/08), às 19h, no auditório da Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas. Na oportunidade foram celebrados os 30 anos de fundação do Jornal Alerta e, também, homenageados os acadêmicos que vão participar da XVIII Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, evento editorial que acontece de 31 de agosto a 10 de setembro de 2017. A confreira Edinar Cerqueira também convocou os imortais para o 2º volume da antologia “ATL em Verso e Prosa!”. Toda a sessão solene da ATL foi transmitida ao vivo pela Rádio Câmara 90,9 FM.

Com a mesa formada pelos acadêmicos Cristhiane Ferreguett (secretária-geral), Carlos Mensitieri (diretor de eventos), Athylla Borborema (vice-presidente) e Almir Zarfeg (presidente), além dos convidados Eudes Brito (diretor de cultura de Medeiros Neto), Dermeval Pires (diretor de cultura de Teixeira de Freitas), Wolfgang Bendel (escritor alemão) e Antônio Carlos Nunes (diretor do Jornal Alerta), os trabalhos acadêmicos foram abertos com o depoimento do acadêmico João Rodrigues Pinto, que falou sobre o Projeto de Pesquisa e Extensão “Veredas Literárias da Bahia” desenvolvido no Instituto Federal Baiano, campus de Teixeira, no qual ele é professor. Duas alunas participaram da exposição.

A seguir, a acadêmica Cristhiane Ferreguett proferiu uma palestra sobre Mário Augusto Teixeira de Freitas, patrono da Cadeira 3, da qual a confreira é titular, e patrono também do município de Teixeira de Freitas. Cristhiane apresentou um personagem plural com influências notáveis na estatística e educação nacionais, sobretudo nos anos 30 e 40 do século passado. Lembrando que Teixeira de Freitas é o criador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Passou-se à celebração dos 30 anos de história do Jornal Alerta, fundado em 31 de julho de 1987 em Medeiros Neto, por Antônio Carlos Santos Nunes, o “Carlinhos do Alerta”. Os acadêmicos João Carlos de Oliveira e Carlos Mensitieri homenagearam o periódico e seu fundador com depoimentos amigos e tocantes. Athylla Borborema, em discurso de celebração, discorreu sobre a história do bissemanal, enfatizando o pioneirismo e a relevância dele para Teixeira de Freitas e região. “Para entrar em Teixeira de Freitas, primeiro você precisa aparecer no Jornal Alerta”, pontuou.

Num discurso emocionado, Carlinhos agradeceu a homenagem e, em seguida, foi homenageado pela ATL com um Certificado de Honra ao Mérito, entregue pelo acadêmico Érico Cavalcanti, titular da Cadeira 9. “Em nossa trajetória produzimos marcas profundas na cena política, na cultura, na educação, no desenvolvimento regional e, principalmente, na memória do nosso povo. Essas memórias estão sendo valorizadas pela ATL neste momento solene”, discursou o fundador do Alerta.

A cerimônia acadêmica seguiu com homenagens aos acadêmicos. Almir Zarfeg e Athylla Borborema que receberam a Comenda José de Anchieta, concedida pelo Clube dos Travadores Capixabas (CTA) e pela Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Elias Botelho foi homenageado duplamente com o Prêmio Nordeste de Literatura e a Medalha de Mérito Comemorativo, concedidos pela Editora Mágico de Oz e pela Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), respectivamente.

Os acadêmicos que vão participar da 18ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro também foram homenageados pela ATL. São eles: Gisele Ellen, com o livro infantojuvenil “O mundo de Emy & o mundo dos outros”; Almir Zarfeg, com a biografia “De A a Z”, assinada pelo jornalista Edelvânio Pinheiro; Athylla Borborema, com o livro “Melhores Poemas”; e Carlos Mensitieri, com o livro “Poemas, Letras e Canções”.

O presidente Almir Zarfeg homenageou Carlos Drummond de Andrade pela passagem dos 30 da morte do poeta maior, recitando poemas do livro zarfeguiano “Z, Vira & Verso”, que depois foi presenteado à professora Enelita Freitas. Ele agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão solene.

“Agradeço imensamente a presença dos confrades, confreiras e amantes da literatura, bem como da equipe da Rádio Câmara FM, que fez a transmissão ao vivo para Teixeira e extremo sul da Bahia. Minha gratidão e nos encontraremos no evento solene no final deste ano em 2 de dezembro, quando estaremos, dentre outros acontecimentos, festejando a posse do escritor baiano Aleilton Fonseca como membro honorário da ATL”, finalizou. (Da redação TN)