Acadêmico Elias Botelho dedica crônica à Itamaraju dos seus sonhos

O advogado e acadêmico Elias Botelho dedica uma crônica especial à Itamaraju dos seus sonhos. Lembrando que a cidade comemora nesta quinta-feira (5) 56 anos de emancipação política. A seguir, a declaração de amor do titular da Cadeira 33 da Academia Teixeirense de Letras (ATL) à Princesinha do Extremo Sul:

A ITAMARAJU DOS MEUS SONHOS

Amo muito minha cidade, não porque ela está traçada com linhas geometricamente perfeitas, mas porque seus prédios são desenhados, obedecendo a formas arquitetônicas e excêntricas.

Amo por demais minha cidade, não porque ela é a expressão pura de paralelos milimetricamente demarcados, mas porque seus jardins são colossais com plantas ornamentais, floridos e bem cuidados.

Amo muito minha cidade, não porque suas ruas são de asfalto e pedras retangulares perfeitamente encaixadas e planas, onde os autos rolam suas rodas sem embaraços, mas porque suas praças são amplas com fontes luminosas que jorram água aos céus em formas de artes refletidas pelas luzes fluorescentes.

Amo sobremaneira minha cidade, não porque tem suas ruas e praças tecnicamente arborizadas, mas porque seus bairros são bem vigiados e iluminados, com parques infantis, áreas de lazer e esporte para jovens e adultos.

Amo muito minha cidade, não porque o poder público fomenta a cultura, projeta o futuro e preserva sua história, mas porque seus servidores são devidamente valorizados em seus vencimentos e pontualidade.

Amo bastante minha cidade, não porque seus rios, lagoas, igarapés, nascentes e florestas são caprichosamente preservados, mas porque o esgoto é bem tratado, as águas pluviais bem canalizadas e seu lixo despejado em aterros sanitários planejados e cuidados.

Amo muito minha cidade, não porque tem um parlamento não venal e vigilante, que cria leis que atendem os anseios sociais e fiscaliza as finanças públicas, mas porque seu gestor é íntegro, laborioso, criativo, preocupado com o bem-estar do seu povo; que limpa os logradouros, cuida da educação, saúde pública, transporte e o bem-estar geral de todos.

Amo em excesso minha cidade, não porque tem um Judiciário tenaz que satisfaz os anseios de todos que o procuram, mas porque dispõe de uma atuante força guardiã que policia e protege todos os citadinos.

Amo exagerada e ufanamente minha cidade porque, mais que um topônimo, ela é parte de minha alma, da minha imagem, dos meus acertos e equívocos, bem como dos da minha gente. Enfim, porque ela é minha e tão somente minha.

Ela está bem ali… do lado de uma majestosa pedra (ITA); com regatos e córregos, beijados pelos galhos das árvores que se curvam sobre seus leitos (MARA) e – que delícia! – lambida pelas águas mansas do Rio Jucuruçu (JU).