Acadêmicos da ATL estão na final do 3º Festival de Contos do Rio de Janeiro

Dois membros efetivos da Academia Teixeirense de Letras (ATL) estão na final do 3º Festival de Contos do Rio de Janeiro. Trata-se dos acadêmicos Almir Zarfeg e Elias Botelho, escolhidos para a grande final com os textos “Ovo de Colombo” e “Milagres acontecem”, respectivamente.

De um universo de 705 textos inscritos, apenas 25 passaram pelo crivo da comissão julgadora formada por sete especialistas da área de letras. Desses 25 – que serão publicados numa antologia com a marca do evento –, dez vão ser dramatizados e apresentados ao público durante o festival marcado para os dois 17 e 18 de novembro em Petrópolis/RJ. O conto vencedor será escolhido pelo público.

O 3º Festival de Contos do RJ é organizado pela Associação Internacional de Escritores e Artistas (Literarte) e conta com o apoio da Prefeitura de Petrópolis.

Almir Zarfeg é poeta, jornalista e, atualmente, preside a ATL. Elias Botelho é escritor e servidor do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Desde que foi instalada há pouco mais de um ano, a ATL vem ganhando projeção no país graças à atuação de seus confrades e confreiras. Recentemente, o acadêmico Celso Kallarrari conseguiu o 1º lugar, na categoria romance, no Concurso Internacional de Literatura da UBE-RJ. O mesmo Zarfeg levou uma menção honrosa na categoria poesia. A entrega acontece no próximo dia 27 na Academia Brasileira de Letras (ABL), na Cidade Maravilhosa.

No início de setembro, quatro acadêmicos da ATL lançaram obras na XVIII Bienal Internacional do Livro do Rio. Na véspera, foram homenageados, em Niterói/RJ, pela Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (Febacla).

“A ATL existe para apoiar seus membros, que, em troca, estão levando o nome da instituição aos picos da literatura e da arte nacionais. Melhor, impossível”, disse Zarfeg. (Da redação TN)