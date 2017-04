Ação da PM resulta em prisões e morte de acusado de tráfico em Porto Seguro

Armas, drogas e motos roubadas também foram apreendidas na operação

Na manhã dessa quarta-feira, dia 26, policiais militares do 8°BPM e da CIPE-Mata Atlântica, cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, no chamado “Complexo do Baianão”.

Durante a ação, na localidade de Belo Campo, um suspeito morreu após resistir a prisão e ser atingindo por disparos efetuados pelos policiais militares. Matheus Matos dos Santos, o “Mate Mate”, era apontado como autor de homicídios na cidade. Com ele a PM aprendeu uma pistola marca Taurus Ponto 40.

Em outro ponto de buscas a PM prendeu Bruno Alves da Silva, o “Zói de Gato”, de 27 anos, em posse de uma pistola calibre 380, 150 pedras de crack e uma moto roubada. “Zói de Gayo” era foragido da Justiça, tinha mandando de prisão por crime de homicídio, expedido pela comarca de Porto Seguro e, segundo o comando da PM é de alta periculosidade.

A PM ainda prendeu Antônio Carlos Leandro de Jesus Santos, vulgo “Godart”, de 32 anos, de posse de uma motocicleta roubada e fardas camufladas das Forças Armadas. “Godart” é apontado como um dos principais responsáveis pela distribuição de drogas em Porto Seguro. Além disso,há indicações de que foi ele um dos participantes da chacina ocorrida na cidade no início deste ano onde oito pessoas morreram.

“São todos delinquentes de alta periculosidade, ligados um grupo criminoso que opera na localidade, responsáveis por homicídios e outros crimes na região”, informa o comando da PM.

A ação faz parte de uma nova sistemática da Polícia Militar em Porto Seguro para desarticular o crime na cidade. Baseada no conceito que envolve inteligência e força a Polícia Militar local tem focado na desarticulação de grupos criminosos no sentido de reduzir os indicadores de homicídios e roubos. Para isso conta com apoio de unidades especiais como a CIPE-Mata Atlântica. “O propósito é manter pressão máxima e permanente sobre essas intituladas facções criminosas. Atuando com precisão, sobre alvos específicos e previamente identificados. Priorizando ações que requerem uma menor mobilização de efetivo e material”, falou o major Anacleto França, comandante do 8º BPM. (Da redação TN)