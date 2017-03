Acidente automobilístico com três mortos e um ferido na BR-101, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju Imagem: Redes Sociais

O grave acidente automobilístico com saída de pista e capotamento, aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 9 de março, na altura do Km 859 da BR-101, nas imediações do trevo de acesso ao Povoado de Santo Antônio, no município de Teixeira de Freitas, quando a condutora do Chevrolet Classic, de cor branca, placa OCZ-5222, licenciado em Boa Esperança-ES., com mais três pessoas a bordo, perdeu o controle da direção e o veículo desceu uma ribanceira de quase 200 metros.

Com a descida mato adentro, incluindo choques em árvores e tombamentos, dois passageiros, que viajavam no banco traseiro, foram arremessados e morreram na hora. O carona do veículo também morreu no local

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada e uma equipe se deslocou imediatamente, onde tomou as devidas providências e acionou o Corpo de Bombeiros e o SAMU. A motorista, que não teve o nome revelado, foi socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). O delegado Bruno Ferrari, de plantão nesta quinta-feira (9) na sede da 8ª Coorpin e os peritos Bruno Mello e Danilo Mattos, estiveram no local, onde após a perícia e levantamento cadavérico, autorizaram a remoção dos corpos das três vítimas fatais ao IML de Teixeira de Freitas, onde serão submetidos a exames de necropsia. Devair Neves Pinheiro, de 55 anos de idade, uma das vítimas arremessadas, portava documentos pessoais e por isso foi identificado.

Somente após a conclusão dos laudos da Polícia Técnica, que podem ser expedidos em um prazo máximo de 30 dias, o delegado Bruno Ferrari espera esclarecer as causas do acidente, evidenciado se houve algum problema mecânico no carro ou excesso de velocidade, já que o trecho da tragédia é uma reta. (Por Ronildo Brito)