Acidente com familiares do presidente da Câmara de Itabela deixa dois mortos e três feridos

Um menino e uma adolescente, de 3 e 15 anos, respectivamente, morreram neste domingo (23) após o carro em que estavam cair em um canavial que estava em chamas na GO-210, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o motorista do veículo perdeu a visibilidade com a fumaça da queimada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista se feriu levemente. Outros três passageiros foram levados com queimaduras em várias partes do corpo para o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso). A criança, David Lucca Pereira Costa, e a adolescente, Ester Alves Vieira Costa, morreram no local.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, devido à fumaça que encobria a rodovia, o motorista perdeu a referência do asfalto, o carro saiu da pista e caiu do meio do canavial em chamas. Em seguida o veículo Volkswagen Parati, pegou fogo e ficou destruído.

Informações dão conta que as vítimas do acidente são parentes do vereador e atual presidente da Câmara de Itabela, Alex Alves, mais conhecido como “Alex da Pax”, que ao saber do ocorrido, viajou para Goiás. Os dois mortos seriam sobrinhos do político e os feridos uma irmã e o cunhado. (Por Ronildo Brito)