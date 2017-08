Acidente com ônibus da seleção de Cachoeira e carro de passeio deixa três mortos

Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo, dia 6 de agosto, envolvendo o ônibus da Seleção de Cachoeira e um carro de passeio deixou três pessoas mortas, na rodovia BA-046, entre as cidades de Santo Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ainda por motivos desconhecidos, o carro de passeio avançou à frente do ônibus. Com o impacto o veículo foi barrar debaixo do ônibus e três pessoas morreram na hora. Todas as vítimas fatais estavam no carro menor.

O ônibus transportava o selecionado de Cachoeira para sua primeira partida no Intermunicipal. Nenhum ocupante do ônibus se feriu. (Da redação TN)