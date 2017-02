Acidente deixa um morto e um ferido na rodovia BR-101

Um motorista de 27 anos morreu e um ajudante de 19 anos ficou ferido após uma carreta carregada de mamão e de maracujá tombar na BR-101, próximo ao trevo que dá acesso à Mimoso do Sul-ES., na altura do Km 447, na manhã deste sábado (04). A carga que se espalhou em um acostamento, foi saqueada por pessoas que passavam no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 9h, o condutor de uma carreta perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo desgovernou-se, chocou-se em uma mureta e tombou sobre a pista de rolamento. O motorista, que ficou preso entre as ferragens, faleceu no local.

Já o passageiro da carreta foi socorrido em estado grave pela equipe de resgate da Eco101, concessionária que administra a rodovia, para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A dona de casa Tatiana Nogueira, 25 anos, passou no local logo após o acidente. “Estava vindo de Mimoso e encontrei o acidente no trevo. O trânsito ficou parado quase uma hora para retirar o corpo do local”, disse Nogueira.

O corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. (Informações: A Gazeta)