Acidente mata esposa do presidente da Câmara de Vitória da Conquista

Um acidente no trecho Potiraguá-Itapetinga da BA-670 provocou a morte de Marisa Mendonça Oliveira, esposa do presidente da Câmara de Vereadores de Conquista, Hermínio Oliveira (PPS), no início da noite do último sábado (25). Ainda no acidente, uma das filhas do casal, Márcia, ficou ferida, sendo levada para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga.

Marisa e a filha viajavam em um Ford Fiesta. No trecho de Potiraguá da rodovia que liga o sudoeste ao extremo sul baiano, Marisa desviou de uma moto, quando perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou, falecendo ainda no local. A BA-670 encontra-se em estado crítico e é conhecida na região como “Estrada da Morte”.

Hermínio não estava no veículo. Ele se dirigiu a Itapetinga para acompanhar o quadro da filha e, após, cuidou dos procedimentos para o velório da esposa, que tinha 51 anos. (Da redação TN)