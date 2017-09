Acidente na BR-101 envolvendo ônibus deixa mortos no ES

Um grave acidente na BR 101 envolvendo um ônibus e um carro matou três pessoas — entre elas uma criança de 11 anos — no fim da noite deste último sábado, na Serra-ES. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 23h40, no quilômetro 239, próximo ao pedágio da Eco101.

As vítimas eram a dona de casa Tânia Patrícia Oliveira Olímpio, 47 anos, o marido Luciano Carlos Vieira, 40 anos, e o filho do casal, Diogo Oliveira Vieira, 11 anos.

Segundo testemunhas, o Siena, com placas de Vila Velha, invadiu a contramão e bateu de frente contra um ônibus de viagem que seguia para Itabuna, na Bahia, com 28 passageiros mais o motorista. Ninguém do ônibus se feriu.

A faixa sentido Vitória ficou interditada até por volta das 4 horas da madrugada deste domingo (17).

Segundo o pastor Alexandre Barbosa da Conceição, a família retornava de um casamento realizado em Vila Pavão, na região Noroeste do Espírito Santo. A família morava em Alto Boa Vista, em Cariacica. (Informações: A Gazeta)