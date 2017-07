ACM Neto cumpre agenda de homenagens em Jacobina e Cruz das Almas no final de semana

O prefeito ACM Neto (DEM) cumpre agenda de homenagens no interior nesta sexta (28) e sábado (29), com a participação de outros gestores, parlamentares e lideranças políticas. Na próxima sexta-feira, Neto irá até o norte da Bahia para participar das comemorações pelos 137 anos de emancipação política do município de Jacobina, onde são esperados cerca de 40 prefeitos. Já no sábado, o democrata estará em Cruz das Almas para comemorar os 120 anos de emancipação política do município.

A visita de ACM Neto à “Capital do Norte da Chapada Diamantina” atende ao convite do prefeito Luciano da Locar (DEM) para participar de um encontro com lideranças políticas e empresariais, às 17h, na Associação Comercial e Industrial de Jacobina. São esperadas as presenças de cerca de 40 gestores do interior, inclusive de cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras e Camaçari. “Será um grande encontro regional para homenagear a nossa Jacobina e também para tratar de gestão pública. E Salvador hoje é um exemplo para nós, prefeitos do interior, pelos resultados positivos alcançados em todas as áreas”, afirmou Luciano da Locar.

Em Cruz das Almas, ACM Neto atende ao convite do presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Ribeiro, para a sessão solene, que acontecerá às 10h de sábado. “Fico muito honrado com os convites do prefeito de Jacobina, Luciano da Locar, e do presidente da Câmara de Cruz, vereador Edson Ribeiro. Essas agendas refletem o reconhecimento ao bom trabalho que, com muito esforço e dedicação, temos executado em Salvador, a capital de todos os baianos”, afirmou ACM Neto. (Da redação TN)