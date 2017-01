Acusado de assaltar cervejaria de Teixeira de Freitas “Buscapé” é assassinado a tiros em SP

Mauro Sérgio Santos Pires, de 30 anos, que já havia morado no Bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas, foi encontrado morto com várias perfurações causadas por arma de fogo na tarde deste último domingo, dia 22 de janeiro, na Rua Desembargador Francisco Ferreira, no Jardim Nova União, em Mogi das Cruzes-SP.

A Polícia Militar foi chamada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte ainda no local. O delegado e a equipe do Setor de Homicídios estiveram no lugar e chegaram a ir à casa de um possível suspeito, mas não o localizaram. Perto do local, a polícia apreendeu um carro que foi atingido por projéteis.

Mauro Sérgio, acusado de assassinar também a tiros, Tiago Ramos de Amorim, de 30 anos, crime ocorrido na véspera do Natal de 2016, em Mogi, estava foragido há quatro anos do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), após ser condenado a 25 anos de prisão, pelo roubo qualificado da Distribuidora Skin. Do total da pena ele cumpriu somente 11 anos e depois fugiu para o estado de São Paulo, onde acabou morto.

Segundo a polícia de Mogi das Cruzes-SP., Mauro Sérgio Santos Pires, o “Buscapé” de 33 anos, matou Tiago após uma desavença no trânsito. Dias antes do crime, o carro de“Buscapé” teria sido atingido pelo veículo da vítima, que prometeu arcar com o conserto e não cumpriu. Após assassinar o seu desafeto, o assassino teria telefonado para duas pessoas e relatado que havia cometido a execução. A polícia investiga que os dois crimes possuem ligação. (Da redação TN)