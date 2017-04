Acusado de assaltar mercado no Estância Biquini é preso após ação da PRE; comparsa foge

Na tarde deste sábado, dia 1º de abril, policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), interceptaram e prenderam um dos indivíduos que havia acabado de assaltar um mercado no Bairro Estância Biquíni, na região oeste de Teixeira de Freitas. Os indivíduos estavam a bordo de uma motocicleta Honda Bros, 160cc, de cor amarela, placa policial JSF-3974. O outro acusado conseguiu pular da moto e fugiu a pé.

Na ação, os criminosos armados chegaram a bordo da motocicleta, anunciaram o assalto, colocando uma arma de fogo na cabeça de duas crianças (filhas do proprietário). Colaboradores e clientes do estabelecimento informaram o caso à Policia Militar, via 190, e a Central passou as informações da motocicleta e as características dos suspeitos às guarnições. Então, uma guarnição da PRE conseguiu interceptar a dupla.

Um dos criminosos ainda atirou contra a guarnição. Com o acusado preso, identificado como Gilmar Ferreira dos Santos, de 26 anos de idade, morador do Rua Afrânio Coutinho, no Bairro Colina Verde, os militares apreenderam um revólver calibre 38, Taurus, com três cartuchos intactos e um deflagrado, além da quantia de R$ 35,00 . O acusado foi apresentado à delegada Andressa Carvalho, de plantão na 8ª Coorpin, para as devidas providências.

Segundo Gilmar, o comparsa dele seria um indivíduo de prenome Marcelo. Ele admitiu ser funcionário de um frigorífico da cidade, de onde estaria de licença em virtude de um acidente que sofrera. Após oitivas com os policiais e o acusado, a delegada Andressa Carvalho indiciou Gilmar Ferreira dos Santos, de 26 anos, pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele permanece preso à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)