Acusado de tentar fazer escolta armada para preso, “Bob” morre em confronto com militares e civis de Teixeira de Freitas Imagem: Reprodução/Liberdade News

No fim da tarde desta segunda-feira, dia 30 de outubro, Jefferson Souza da Silva, o “Bob”, de 22 anos de idade, que morava na Rua da Penha, no Bairro São Lourenço, região central de Teixeira de Freitas, morreu durante uma ação conjunta de policiais da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e agentes da 8ª Coorpin.

Horas antes os policiais receberam uma informação que “Bob” e comparsas, fariam a escolta armada de Genilson Silva Santos, o “Cyclone”, preso no dia 09 de agosto.

Assim que aproximaram-se do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), os policiais avistaram “Bob” pilotando uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, placa policial PKE-5270, veículo que já havia sido apreendido pelos militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), horas após um homicídio e uma tentativa de homicídio, crimes ocorridos no Bairro Tancredo Neves.

Segundo os militares e agentes que participaram da ação na tarde desta segunda-feira, dia 30, assim que avistou a aproximação das viaturas, Jefferson Souza da Silva, o “Bob”, de 22 anos, ainda com a moto em movimento, retirou uma arma que portava na parte de trás da cintura e a colocou na frente, sendo que instantes depois efetuou disparos em direção às guarnições. No revide, contam os policiais, o acusado foi atingido e apesar de ter sido socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), acabou não resistindo e veio a óbito.

Com o acusado foi apreendido um revólver Taurus, calibre 38, com número de série 11468 e com munições deflagradas.

Após a constatação do óbito o corpo acabou sendo encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. Não foi informado se Genilson Silva Santos, o “Cyclone”, acusado de usar a mesma motocicleta em outros crimes na cidade, ganhou o direito à liberdade ou não. As investigações em torno do caso seguem a cargo do delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e que integra o Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin. (Por Ronildo Brito)