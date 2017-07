Acusado de tentar matar mulher e seus dois dois filhos foge do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas

A fuga, segundo as primeiras informações, aconteceu na tarde deste domingo, dia 23 de julho, quando o detento Eduardo Moraes Santana, de 20 anos, acusado de participar de um triplo homicídio tentado contra uma mulher e os seus dois filhos, aproveitou o fim do horário de visitas e conseguiu enganar os agentes penitenciários. Ele é acusado de integrar um trio que tentou matar Elcilene Tiago da Silva e seus dois filhos, sendo um de 13 e o outro de apenas 4 anos de idade, crime ocorrido no último dia 6 de junho, na Rua Júlio Gerônimo, bairro Castelinho, região leste de Teixeira de Freitas.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Eduardo emprestou as armas para os comparsas Ataíde Santos Demele e Sidney Wellington dos Santos Ferreira, apontados como os autores dos disparos. Os três foram presos em um sítio em Montinho, distrito de Itabela, no dia 13 de junho de 2017, sete dias após o crime, por agentes do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas.

Desde então os três permaneciam presos no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF0, sendo que agora, Eduardo Moraes Santana, de 20 anos, conseguiu escapar.

Segundo informa o coronel Osires Cardoso, diretor do Conjunto Penal, o detento aproveitou a saída dos visitantes do Pátio A e conseguiu evadir-se do local. Cardoso está em Salvador, mas adiantou que já determinou a instauração de um processo interno, para investigar as circunstâncias da fuga.

Os outros dois acusados pelo triplo homicídio tentado permanecem presos. Segundo ficou apurado pelo NHT e os policiais militares do Serviço de Inteligência (SOInt), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), Ataíde Santos Demele, de 26 anos, já havia praticado outros homicídios em Teixeira de Freitas, sendo um contra Eduardo de Souza, crime ocorrido em 14 de abril de 2016 e o outro que teve como vítima Washington Rios de Jesus, em 04 de novembro do mesmo ano. Ataíde também é apontado como autor do homicídio do esposo de Elcilene, crime ocorrido anos atrás.

A motivação dos crimes, segundo a polícia, teria ligação com o tráfico de drogas ou desavenças de grupos rivais. (Por Ronildo Brito)