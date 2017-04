Acusado de traficar drogas em Nova Viçosa é preso com moto idêntica às usadas pelos mototaxistas de Itamaraju

Na manhã deste domingo, dia 2 de abril, por volta das 10h, policiais da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão de Nova Viçosa, prenderam André Fellype Dórea Paschke, o “Alemão”, de 21 anos, flagrado em posse de uma quantidade expressiva de entorpecentes, celular e dinheiro. Em um endereço fornecido pelo acusado, na Rua Princesa Isabel, n°16, no Bairro Alcione, os militares apreenderam mais 100 gramas de maconha.

De acordo com os policiais do serviço de rondas ostensivas da 89ª CIPM, no momento da abordagem, o acusado conduzia uma motocicleta Honda CG, de cor amarela, placa de frete NZA-3615, licenciada em Itamaraju. As características do veículo coincidem com os mesmos usados pelos mototaxistas da cidade. O acusado não informou se trabalha como motofretista.

Após ser preso em Nova Viçosa, como sempre aconteceu nos finais de semanas, André Fellype Dórea Paschke, o “Alemão”, de 21 anos, foi conduzido e apresentado ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida e se ficar provado que a mesma era usada para traficar entorpecentes, o acusado pode nunca mais reavê-la.

Na manhã desta segunda-feira, dia 3, foi confirmado que André Fellype Dórea Paschke, o “Alemão”, de 21 anos, após oitiva, acabou sendo indiciado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e após concluído o procedimento na Polícia Civil, ele deve ser mandado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai ficar à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)