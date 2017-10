Acusado de tráfico é morto durante ação da Rondesp Sul em Porto Seguro

Na madrugada desta última quinta-feira, dia 12 de outubro, por volta das 3h30, um suspeito de tráfico de droga foi morto durante uma ação de policiais militares da Rondesp Sul, no Conjunto Habitacional Vila Valdete, em Porto Seguro. Segundo consta no boletim de ocorrência formalizado na 1ª Delegacia Territorial (DT), a guarnição já estava no bairro realizando rondas quando recebeu denúncia sobre uma pessoa armada que estaria comercializando entorpecentes em um bar.

A informação era que se tratava de um ex-presidiário, de alta periculosidade e foragido da justiça. Os policiais contam que ao chegarem no local já foram avistando o indivíduo com uma arma em punho. Ao perceber que seria abordado, ele fugiu e, durante a perseguição, entrou em uma casa. No interior do imóvel, os policiais dizem que se viram em uma situação de risco, pois o acusado estava apontado a arma para a guarnição.

Diante do risco os militares dizem que efetuaram disparos, objetivando intimidar o suspeito, que acabou alvejado. Ferido, Eleaquim da Silva Pires, o “Kessey”, foi socorrido ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, na própria cidade de Porto Seguro, mas já chegou morto. Com o acusado os militares apreenderam um revólver municiado com quatro cartuchos, sendo dois intactos e dois deflagrados. (Por Ronildo Brito)