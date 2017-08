Acusado de tráfico reage a ação do PETO e Rondesp e acaba morrendo em Teixeira de Freitas

Na manhã desta terça-feira, dia 8 de agosto, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) e do Batalhão Rondesp Sul, deslocaram-se à Rua Bentivi, no Bairro Santa Rita, região oeste de Teixeira de Freitas, onde denúncias davam conta que uma casa estava sendo usada como ponto de venda de drogas.

Chegando ao local, segundo os policiais, dois suspeitos foram avistados, sendo que um deles fugiu a bordo de uma motocicleta e o outro, identificado como Caique Soares Pinto, de 23 anos, efetuou disparos contra as guarnições e tentou se esconder no interior de uma residência.

No revide, ainda segundo os militares, Caique foi atingido e mesmo tendo sido socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), acabou não resistindo e veio a óbito. Com Caique foi apreendido um revólver calibre 22, com três cartuchos deflagrados e no interior da casa foram localizadas porções de maconha, cocaína e crack, evidenciado o tráfico de local no imóvel.

O caso foi registrado e apresentado à sede da 8ª Coopin, que segue com as investigações. O corpo foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. (Da redação TN)