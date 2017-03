Acusado preso assume ter tentado matar rival com arma tomada emprestada de traficante que já morreu

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, após um trabalho conjunto dos delegados e agentes do Serviço de Investigação (SI), concluiu as investigações envolvendo um homicídio tentado que teve como vítima, Pablo Isaías Teixeira, crime que segundo o delegado Manoel Andreeta, titular, foi praticado por Thales Barbosa da Silva, que está preso.

Em seu interrogatório, de acordo com Andreeta, Thales disse que tentou matar Pablo pelo fato de o mesmo ter lhe furtado drogas, fato que já vinha ocorrendo em outras oportunidades. Após uma discussão travada entre os dois, fato que chegou à luta corporal, a vítima teria ameaçado Thales de morte e após desaparecer por alguns dias, voltou e começou a rondar sua casa, o que levou o mesmo a pegar um revólver emprestado com o traficante de drogas, o falecido Max Milan de Almeida, e foi atrás da vítima, quando então, em via pública, desferiu vários disparos contra o desafeto, deixando o local logo em seguida à prática da ação criminosa, indo se esconder na região conhecida como “Prainha”, próximo ao perímetro urbano de Teixeira de Freitas.

No dia seguinte, conta Max, ele devolveu a arma de fogo para o traficante Max Milan de Almeida, não sendo possível recuperar o revólver, pois o o seu dono acabou sendo morto em confronto com a Polícia Militar no dia último dia 26 de janeiro.

Vale ressaltar que Thales foi preso pela PM pela prática de tráfico de drogas no último dia 22 de fevereiro, sendo o seu mandado de prisão preventiva cumprido no dia 2 de março deste na de 2017, oportunidade em que foi interrogado na sede da 8ª Coorpin, confessando o crime.

O procedimento encontra-se em fase de conclusão das investigações, análise e saneamento, aos cuidados da delegada Rina Andrade, que está aguardando o laudo pericial a ser encaminhado pelo DPT local. (Por Ronildo Brito)