Acusados de tráfico: Um morre e outro foge em ação da Rondesp em Teixeira de Freitas

No fim da tarde desta sexta-feira, dia 17 de março, policiais do Batalhão de Rondas Especiais (RONDESP Sul), durante trabalho ostensivo em Teixeira de Freitas, receberam uma denúncia anônima, informando que um traficante, conhecido como “Dadinha”, foragido da Justiça, estaria em uma casa no Bairro Bom Jesus. As guarnições foram ao endereço, montaram um cerco e desceram pelas ruas Nossa Senhora Aparecida e Manoel Cardoso Neto. Os policiais entraram numa viela e ali iniciaram as buscas ao traficante.

Segundo os policiais, durante a ação, eles aproximaram-se de um imóvel e foram surpreendidos por disparos vindos de dentro da residência. Ainda segundo os policiais da RONDESP, eles buscaram proteção e responderam ao ataque, sem saber quem estava no interior do imóvel. Ao se aproximarem, um indivíduo saiu correndo de dentro da casa e fugiu. Ao realizarem buscas na casa, os policiais encontraram um jovem agonizando com um revólver na mão, e em cima de uma pia, foram encontrados entorpecentes, incluindo maconha e crack, que estavam sendo divididos em pequenas porções

O homem ferido foi desarmado e socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde acabou não resistindo e veio a óbito. Trata-se de Marcelo Augusto Pereira Batista, de 18 anos de idade, que morava na Rua Godoaldo Amaral, no Bairro Teixeirinha. Segundo informações, Marcelo possuía passagens pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas por tráfico de drogas e assalto. O caso foi comunicado à Polícia Civil, que seque com as investigações, objetivando localizar e prender o outro acusado que fugiu e também estaria armado.

As investigações estão a cargo do delegado Júlio Telles. A arma, com cinco munições, sendo duas deflagradas e três intactas, além das drogas, foram apresentadas à Polícia Civil. O revólver será periciado no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT). (Por Ronildo Brito)