ADAB e MAPA realizam Treinamento do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos

Com o objetivo de treinar e habilitar veterinários autônomos para a coleta de material para diagnóstico da doença infectocontagiosa Mormo (causada por uma bactéria que atinge homens e equídeos), a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), vinculada à Secretaria de Agricultura (SEAGRI), e o Ministério da Agricultura (MAPA), promovem o 22° Treinamento do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2017, em Vitória da Conquista.

A expectativa é que mais de 50 veterinários autônomos participem do evento, que contará com palestras abordando temas como Resenha dos Equídeos; Situação Atual do Mormo na Bahia; Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos, e Legislação e Metodologia de Diagnóstico Laboratorial para Mormo. As inscrições serão realizadas no escritório da ADAB, em Vitória da Conquista.

O Curso será promovido com o apoio da Associação dos Médicos Veterinários de Vitória da Conquista e Região, através da Superintendência de Agricultura do Estado da Bahia (SFA/MAPA). Participarão como palestrantes o coordenador geral do LADESA/ADAB, Jorge Ribas; o coordenador do Programa de Sanidade dos Equídeos/ADAB, Davi Freitas e o coordenador do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos na Bahia, pelo MAPA, Argeu Lima. Já foram treinados e cadastrados mais de 300 veterinários, que constituem uma extensão do Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal.

A doença

O Mormo foi reintroduzido na Bahia em 2012, no município de Palmas de Monte Alto. Após este incidência, outros 18 casos foram identificadas no Estado, com o saneamento de todos. No momento, não existe nenhuma propriedade interditada com a doença na Bahia, mas o produtor precisa estar alerta, uma vez que a doença reapareceu em todos os estados do Brasil. (Da redação TN)