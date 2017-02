Adab informa promoção de ações para preservação ambiental no extremo sul

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), órgão vinculado à Secretaria da Agricultura (SEAGRI), em parceria com a Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente (Base Ambiental Costa do Descobrimento), realizou no mês de Janeiro, a 12ª Ação de Fiscalização em Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), no extremo sul baiano, e apreensão de animais soltos. A ação ainda contou com o apoio da Companhia Independente da Polícia de Proteção Ambiental de Porto Seguro (CIPPA) e de Empresas de Celulose.

Com o intuito de preservar as APPs e as RLs, para proteger a biodiversidades, fauna e flora, a operação aconteceu no município de Eunápolis, onde a Adab vem realizando constantemente fiscalização que abrange áreas como Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Belmonte, Itapebi, Itagimirim, Itabela e Guaratinga.

Na primeira ação realizada, 161 animais foram presos e após seus donos comparecerem ainda na Área de Preservação Permanente, foi emitido notificação e multa pela ADAB, e os animais foram liberados para serem retirados da APP.

O objetivo da ADAB, além da preservação das APP e RL, locais onde é proibida a criação de animais, é conferir se estes animais possuem cadastros na Agência e estão devidamente vacinados contra Aftosa e Brucelose, evitando risco sanitário para os demais rebanhos da região, bem como à saúde população.

Foram apreendidos, no total, 216 bovinos de diversos produtores. Após identificação dos proprietários, sendo notificados e informados das irregularidades cometidas, aqueles que não possuíam cadastros e não vacinaram os animais foram autuados pela Adab. Dos animais apreendidos, 14 bovinos não tiveram seus proprietários identificados, caracterizados como abandono em área ambiental e colocados à disposição da Promotoria Ambiental Regional. Calcula-se que existam ainda cerca de 13 mil animais criados soltos nessas áreas.

“Criar bovídeos soltos nestas áreas protegidas é crime contra a saúde pública, diante da possibilidade de abate clandestino, contra a defesa sanitária, considerando os riscos de introdução de enfermidades como a Febre Aftosa e Brucelose e contra o meio ambiente, partindo da necessidade de recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica e das nascentes, que exercem um papel fundamental na formação e na manutenção dos recursos hídricos”, destaca o diretor de Defesa Sanitária Animal da ADAB, Rui Leal. A ADAB continua a atuar no âmbito da responsabilidade socioambiental, protegendo as áreas de preservação permanente e assegurando a sanidade animal e o bem-estar da população. (Da redação TN)