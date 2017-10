Administrador de distrito de Medeiros Neto e mais dois são mortos e carbonizados

No final da tarde desta quarta-feira, dia 18 de outubro, foram encontrados os corpos carbonizados de Ronivon da Silva Moreira, de 48 anos, administrador do distrito de Itupeva, pertencente ao município de Medeiros Neto, além dos irmãos Vanderlúcio Pereira dos Santos, 42 e Vanderlândio Pereira dos Santos, de 45 anos de idade.

Segundo as primeiras informações, Ronivon saiu de casa no último sábado, dia 14, avisando para sua mulher que iria para sua fazenda em Santa Helena de Minas e que retornaria no domingo (22). Desde então, ele não havia retornado e não se comunicava com sua esposa. Preocupada, ela chegou a ligar para um amigo do casal em Santa Helena pedindo notícias. Em busca de informações, o amigo do casal se deslocou até a propriedade do Ronivon e, quando chegou, encontrou a casa e o carro em cinzas.

A Polícia Militar foi acionada, e após breve levantamento, dentro do que sobrou da residência, foram encontrados os três corpos carbonizados e com sinais de perfurações de tiros. Ronivon deixou uma filha de 7 anos, um filho maior e sua esposa grávida. Os três corpos estão irreconhecíveis, o que dificultará a identificação oficial dos mesmos, que provavelmente será feita através de exame de DNA. (Da redação TN)